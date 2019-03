La inversora que ha perdido 1 millón de euros en acciones del Popular: "El dinero no era mío, era de mi marido y él murió"

Otilia, la inversora del Banco Popular que perdió un millón de euros, ha sido entrevistada en Espejo Público.

El 5 de junio se informó sobre la quiebra del Popular provocando una oleada de visitas a las sucursales de accionistas e inversores indignados que confiaron en los asesores del banco.

Otilia fue la protagonista de un vídeo, el 6 de junio, donde se le escuchaba decir que ella invirtió un millón de euros en acciones del banco, y que ahora no valen nada. Acudió a pedir explicaciones y alguien grabó las imágenes. "Me enteré de lo que había pasado en una barbacoa y al día siguiente fui a una sucursal".

La inversora ha argumentado que el dinero era de su marido y que el día que fue al banco "no querían decirme qué pasaba y no me decían dónde estaba mi dinero".

Aunque si critica que "el impuesto de sucesiones si que se lo han cobrado", ya que recuerda que "sin pagar el impuesto de sucesiones no podía sacar el dinero del banco".

Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), ha contestado a la pregunta de si es legítimo lo que ha hecho el Banco Popular, en respuesta a Otilia. "Lo que te ha pasado a ti, le ha pasado a mucha gente, es una regularidad".

Argumente que está claro que uno de los problemas es que "no les hayan asesorado correctamente y que no pueden tener todos los ahorros en acciones, al ser un valor líquido al poder subir y bajar y también puede perderse".

Además, reconoce que "es tremendo que no te den ninguna razón y te cierren las puertas".

Recuerda que no todas las noticias son malas, "la buena noticia es que el Banco Santander este haciendo esta oferta, que ha visto irregularidades en la ampliación de capital, o no haría entonces esta oferta de capital y prefiere no litigar. Está gestionando muy bien su riesgo legal y su riesgo reputracional. Ha entendido a gente como tú, y que esto no se puede hacer".

Como recomendación, ha comentado a Otelia que "tanto ella como los demás accionistas tenemos que estudiar esta oferta, al tener que estar siete años sin tocar el dinero invertido, también hay que denunciar acciones legales, hay que leerse bien los papeles. Tenemos que leer muy bien la oferta del Santander".

Daniel Lacalle, economista, responde a la pregunta de si es un error tener todos los ahorros invertidos en acciones. Aunque primero recuerda que lleva totalmente la razón "sobre los impuestos de sucesiones".

"Es verdad que la posición de ahorro que tenía su marido, era una posición extremadamente agresiva y arriesgada. Pero tiene posibilidad de reclamar a la banca privada. Es muy arriesgado tener todos sus ahorros en acciones sobre todo en acciones de una entidad financiera al ser una de las más volátiles".

"Analizar la oferta del Santander, ya que ellos compensan con un producto de deuda perpetua, es decir, un producto que puede ser muy atractivo pero que no tiene la liquidez que otros activos y tampoco es un producto exento de riesgo".

Lacalle considera muy "probable" y casi pondría la mano en el fuego" que cuando su marido tomó la decisión de invertir en la entidad, "el perfil de riesgo no concordaba con el hecho de poner todo el dinero en acciones y bonos del banco Popular".

"Le recomiendo que llegue a las acciones que considere pero sobre todo es estudiar la propuesta del Santander", finaliza Lacalle.