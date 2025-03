Oposiciones: el BOE publica 4.442 plazas más, y sólo es necesario tener la ESO

Si la ilusión de tu vida es ingresar en las Fuerzas Armadas, estás de enhorabuena porque el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria de oposiciones del Ministerio de Defensa con 4.442 plazas para los Ejércitos de Tierra, Armada Española o el del Aire y el Espacio. Además de la gran cantidad de plazas, lo más interesante es que no exigen requisitos demasiado exigentes.

El número más alto de puestos es para Tierra, con 3.200 plazas; seguida por la Armada Española con 662 y el Aire, con 580. Entre las plazas ofertadas, se han reservado 50 para deportistas de alto nivel y 25 para reforzar el Mando Conjunto del Ciberespacio.

A continuación, te contamos todo sobre las oposiciones a Tropa y Marinería: requisitos, cómo será el examen y cómo acceder a ellas.

Requisitos para acceder a las oposiciones a Tropa y Marinería 2025

Este proceso selectivo para acceder a las Fuerzas Armadas como Tropa y Marinería se realiza de forma bianual y cuenta con requisitos accesibles. Estos son:

No es necesario poseer estudios superiores, basta con haber completado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Si se presentan otros títulos, deberán estar homologados. Tener nacionalidad española o de algunos de los países que aparecen en la convocatoria (Anexo II). No tener antecedentes penales. No estar privado de derechos civiles. Estar en buenas condiciones físicas. No llevar tatuajes que sean contrarios a los valores de las Fuerzas Armadas o que afecten a su imagen.

En cualquier caso, todos los requisitos podrán consultarse en el Boletín Oficial del Estado.

Cómo son las oposiciones a Tropa y Marinería

El proceso de selección consiste en un concurso-oposición que incluye una prueba teórica, exámenes físicos y psicológicos, además de un reconocimiento médico. El sistema de puntuación será 70% oposición y 30% méritos.

Para inscribirse, es necesario contar con una identificación digital, como Cl@ve móvil, Cl@ve PIN, Cl@ve permanente o certificado digital. La solicitud de cita previa se realiza a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa.

En el primer ciclo de selección, los candidatos que superen el proceso se incorporarán a los centros docentes militares el 5 de mayo. El segundo ciclo de la convocatoria se abrirá en junio, con una nueva oferta de plazas que podrán consultarse en la web del Ministerio y en las subdelegaciones de Defensa.

En caso de tener algún problema, el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha un teléfono, el 913 089 798 donde se podrá llamar para resolver dudas o solicitar más información, siempre en horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

