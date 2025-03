Esta es la oposición sin ESO más fácil de aprobar: sólo 12 temas y 4.000 plazas

La mayoría de personas buscan trabajo fijo para toda la vida. Estabilidad laboral y buenas condiciones laborales son dos de los deseos más ansiados por los españoles. Por ello, son muchos los que se presentan a las oposiciones públicas, ya que ser funcionario no solo ofrece seguridad en el empleo, sino también un salario competitivo, ventajas sociales y un horario atractivo con pocas horas extra. Esto puede ayudar a equilibrar mejor la vida personal y profesional, por lo que es otra de las ventajas que presenta.

Aunque hay muchos tipos de oposiciones, uno de los aspectos que más se valora a la hora de decantarse por una u otra es la facilidad de aprobar y la cantidad de temas que hay que estudiar. Una de las más sencillas consta solo de 12 temas y únicamente necesitas tener la ESO como requisito obligatorio. ¡Te contamos todo sobre ella!

¿Qué oposición tiene solo 12 temas y puedes sacarte con la ESO?

Las oposiciones de Correos están consideradas como una de las más fáciles de aprobar porque solo hay que estudiar 12 temas y superar un examen tipo test de 100 preguntas, de 4 respuestas cada una, donde no restan puntuación por las respuestas erróneas. Suelen ser 90 preguntas relacionadas con el temario y 10 de carácter psicotécnico.

Superada esta fase de oposición se pasa a la de concurso. En esta se suman puntos en la fase méritos. Estos se obtienen por antigüedad en Correos, por contar con cursos de formación, por tener estudios superiores a la ESO o por contar con idiomas.

Además, otro aspecto positivo es que, por lo general; suelen publicarse casi todos los años. El pasado 2024 no hubo convocatoria, por lo que se espera que este 2025 sí que se convoquen estas oposiciones, estimándose que ofertarán alrededor de 4.000 plazas.

¿Qué requisitos tienes que cumplir para presentarte a estas oposiciones

Estos son los únicos requisitos que se exigen para presentarse a las oposiciones de Correos:

Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea. Tener al menos 18 años y no superar la edad de jubilación forzosa. Disponer del título de ESO, Graduado Escolar o equivalente. No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño de las tareas y funciones a realizar. No haber sido inhabilitado para trabajar en una entidad pública. Solo para algunos puestos de reparto, contar con el carnet A, A2 o B de conducir.

En cuanto a los puestos que ofertan, están los de reparto, agente de clasificación o atención al cliente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com