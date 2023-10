La oferta de alquiler de Idealista que 'arrasa' en redes: un sofá "para dormir y compartir" por 250 euros

Alquilar pisos en la mayoría de ciudades grandes de España se ha convertido en una misión casi imposible. Esta problemática lleva persiguiendo a los ciudadanos durante años, haciendo que el hecho de buscar un hogar sea considerado por muchos como una pesadilla larga y, en muchos casos, infructuosa. La demanda es tan grande y la oferta tan pequeña que los precios se han disparado incluso en inmuebles que, claramente, no merecen la pena.

Esto es lo que ha sucedido hace poco en Madrid, cuando una persona que estaba buscando en la web de Idealista, vio un anuncio que ofrecía un sofá por el módico precio de 250 euros mensuales.

En la publicación podemos observar que se trata de un estudio pequeño con una cama de 90 centímetros pegada a un sofá deteriorado de color verde. "Se alquila sofá para dormir y compartir", informa el polémico anuncio. A su vez, refleja que hay un baño y que el total del inmueble es de poco más de 28 metros cuadraros.

La cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter, de 'elzurdista', que cuenta con más de 124 mil seguidores, se ha hecho eco de la situación comentado: "Se alquila sofá para dormir y compartir...250€/mes con su cojincito de corazón y todo".

Reacciones de los usuarios

Las reacciones por parte de los usuarios de la red social no han tardado en llegar, contando ya con 700 me gusta y con más de 133 mil reproducciones. La internauta Giarda feliz (@arua84) ha comentado: "Ahora me siento clase media por tener mi propio sofá en propiedad ya pagado, sin hipotecas".

Por esta línea, GaradaK7 (@Lukeboullo) ha comentado: "Dentro de 5 años, se alquila el cojín del sofá, y dentro de 10 se alquila la funda del sofá".

Otros ejemplos de alquileres

Idealista suele generar polémica, recibiendo con mucha frecuencia un gran número de críticas en redes sociales por algunos de los anuncios que publican agencias y usuarios en su página web. Este es el caso de una habitación en Tenerifeque costaba 270 euros y que fue calificado por muchas personas como "un zulo".

A su vez, en Ibiza también se ofertó un sofá pero, en esta ocasión, pedían 500 euros al mes.