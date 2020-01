Numerosas familias de Valladolid, afectadas por la quiebra de un banco de células madre en Valladolid

Numerosas familias en Valladolid se sienten estafadas por una empresa a la que pagaron por conservar el cordón umbilical de sus hijos. La empresa ha quebrado y las familias no saben dónde están las muestras.

Cuando dieron a luz, les aseguraron que podríande sus hijos si guardaban las células madre en un laboratorio de Suiza. Ahora, la empresa les ha informado, a través de un correo electrónico, quey que todas las muestras han sido trasladadas a Polonia.

Las familias no tienen garantías de que sus muestras se encuentren allí, y aunque sea cierto, no conocen las condiciones de su conservación. Han tenido que firmar un formulario para conocer dónde están las células madres de sus hijos. "No sabes si es verdad lo que te están contando, por qué se están disputando las muestras o sí están o no están", reclaman.

Se calcula que 80.000 familias españolas han sido afectadas por esta situación.