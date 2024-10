La nueva promoción de Ouigo: billetes de tren a 9 euros hasta junio de 2025

Ouigo España, la empresa ferroviaria de alta velocidad 'low cost', ha anunciado una nueva oferta exclusiva de billetes a tan solo 9 euros. Esta promoción permitirá a los usuarios viajar entre varios destinos importantes del país a un precio reducido. Los billetes están disponibles para rutas a Madrid, Alicante, Valencia, Albacete, Cuenca, Segovia, Valladolid, Murcia y Elche, entre otras ciudades. Esta oferta está pensada para facilitar el acceso a viajes en tren de alta velocidad. La venta de estos billetes por 9 euros se pueden comprar desde el 9 de octubre. Esta promoción permite a los usuarios adquirir billetes de tren para viajar barato desde este diciembre hasta junio de 2025.

Esta oferta permitirá a los viajeros conectar rápidamente con diversas provincias del país por un precio muy reducido. Entre los destinos más destacados se encuentran Madrid, el principal centro de conexiones del país, así como Alicante y Valencia, dos de los destinos turísticos más importantes en la costa mediterránea. También estarán disponibles rutas hacia ciudades como Murcia y Elche, importantes núcleos urbanos del sureste español. En el centro del país, Ouigo cubrirá rutas hacia Albacete, Cuenca, Segovia y Valladolid, conectando regiones clave con la capital y otras zonas del país.

Ouigo se ha establecido en el mercado como una alternativa económica a los servicios tradicionales de trenes de alta velocidad en el país. Desde su entrada en el mercado, la compañía ha hecho varias ofertas abajo coste, que han permitido a un mayor número de personas acceder a los servicios de alta velocidad.

¿Fin a los abonos gratuitos?

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado esta semana su intención de poner fin a las bonificaciones en los abonos de Renfe tanto en Cercanías como en media distancia. Aunque la decisión aún depende de negociaciones presupuestarias, Puente ha dejado clara su postura.

"No sé si se renovarán los abonos gratuitos. No depende de mí, sino de las negociaciones presupuestarias y del Gobierno de España", aseguró el ministro. Sin embargo, aclaró que su posición es que esta bonificación debe cambiar: "La gratuidad ha sido una política coyuntural para aliviar la economía familiar, pero la apuesta por el transporte público debe centrarse en la calidad, confort, frecuencias y puntualidad". Según Puente, el futuro del transporte público no pasa por la gratuidad, sino por mejorar el servicio para atraer a más usuarios.

En su lugar, el ministro ha propuesto nuevas alternativas, como un enfoque más personalizado en el coste de los billetes. "Hay que mantener apoyo en los billetes, pero centrado en bonos sociales o abonos recurrentes, con una política de precios que dependa más del tipo de usuario", señaló Puente. También mencionó la posibilidad de implementar un sistema de pago a mes vencido, donde el coste sería más bajo en función del uso real del transporte.

