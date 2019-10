"No volvería a Barcelona": El coste económico de la protesta por la sentencia del 'Procés'

Las protestas por la sentencia del 'Procés' ha dejado miles de personas atrapadas en el aeropuerto del Prat. Es el caso de Louis que junto a su mujer tuvieron que dormir en la cintas para facturar las maletas "I was afraid, I was really afraid" , sólo pudieron dormir 3 horas y como él otros tantos "dormir aquí, no mangare , no aqua, nada de nada" , nos cuenta otra turista.

Aeropuertos y estaciones de tren blindadas por la policía y que poco a poco recuperan la normalidad " es muy difícil estimar en qué puede terminar esto , pero si apelamos a los precedentes de 2017, de octubre de 2017 a febrero de 2018, se perdieron casi 320 millones de euros de actividad" asegura José Luis Zoreda, Vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

Una situación que también preocupa a los comerciantes: "Nos perjudica y mucho, lo notamos en la caja, cuando empezaron las manifestaciones, los cortes serios de calles a partir de allí ya no entró nadie"

Los cortes de carreteras les complicaron también el día a los transportistas "no saber cuando vas a llegar o si vas a pasar la noche en la carretera" y también puede estropear sus mercancías.

Estos días se celebra en Barcelona uno de los Congresos de medicina más importantes del mundo "los taxis paraban a tres kilómetros del aeropuerto" dice uno de los asistentes, "no volvería a Barcelona después de lo de ayer". Miles de asistentes se han visto afectados por las movilizaciones.