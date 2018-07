Nikkei compra el Financial Times a Pearsons por 1.194 millones de euros

El grupo japonés Nikkei ha llegado a un acuerdo con Pearson para comprar Financial Times Group por 844 millones de libras en efectivo (1.194 millones de euros), según confirmó la compañía británica. "Estoy extremadamente orgulloso de formar equipo con Financial Times, una de las más prestigiosas organizaciones informativas en el mundo", destacó Tsuneo Kita, presidente y consejero delegado de Nikkei. Con esta compra, Nikkei logra avanzar en su estrategia de crecimiento digital en todo el mundo, tal y como se puede leer en la página web del grupo. Esta compra se convierte así en una de las mayores inversiones de un medio de comunicación japonés.

Financial Times Group incluye, aparte del prestigioso diario de información económica y financiera 'Financial Times', la revista 'The Economist', así como un 50% del ruso 'Vedomosti'. No están incluidos en la adquisición ni la participación del 50% que tiene Pearson en The Economist Group, editora de la revista económica Economist, ni la sede del diario en Londres. John Fallon, director ejecutivo de Pearson ha explicado a través de la web de Financial Tymes, que en este nuevo contexto, la mejor forma de garantizar el éxito periodístico y comercial de la empresa es integrarse en una empresa de comunicación global y digital.

Empresas líderes de la comunicación en Inglaterra y Japón

Financial Times es una de las empresas de comunicación más influyentes del mundo. Nikkei, por su parte, está desarrollando un gran crecimiento global, con una fuerte presencia en Asia. Desde la compañía japonesa han explicado que con esta sinergia de conocimientos y de trabajadores, las dos empresas pretenden convertirse en un "líder global de comunicación financiera sin precedentes", teniendo en cuenta los más de 500.000 suscriptores del digital de Financlial Times y los 430.000 de los suscritos al digital de Nikkei.