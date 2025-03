"Te necesitamos", la nueva estafa masiva a través de redes sociales que ofrece un falso puesto de trabajo

Utilizan distintos perfiles en redes sociales para hacer un envío masivo de mensajes. El nombre de usuario suele ser un nombre propio seguido de varios números y la cuenta prácticamente no tiene seguidores. Si reciben un mensaje sospechoso de alguien con estas características deben estar alerta.

Ese mensaje es claro y conciso. Una foto y un link al que nunca debemos acceder. En la imagen aparece la supuesta oferta de trabajo bajo el título: "We need (te necesitamos)". Intentan captar desde el primer momento la atención del destinatario. "Nosotros estamos contratando a tiempo parcial", sigue diciendo. Una oferta que incluye un salario de al menos entre 300 y 500 euros por día. Eso ya hace sospechar, "cuando es demasiado bonito es cuando hay que empezar a tener dudas", nos dicen los usuarios.

Estos son los requisitos que reclaman

Los requisitos son muy pocos. Supuestamente no es necesario experiencia ni carrera. "Tiempo de trabajo libre, simple y fácil", recalca el mensaje. Utilizan la desesperación de muchos jóvenes de intentar encontrar empleo para que caigas en la trampa. Además, te exigen que contactes en ese mismo momento para no perder la oferta. Así, buscan que el supuesto interesado no tenga tiempo para pensar si es real o ficticio.

El link que adjuntan, según los expertos, nos lleva a una página fraudulenta. Un chat donde el administrador te pedirá hacer una serie de tareas a priori sin ningún coste: darle a me gusta o reaccionar a videos y fotos en internet. "Van a solicitar que hagamos una serie de acciones para recibir recompensas, pero esas recompensas van a aumentar si hacemos una serie de transferencias", explica Rafael López, experto en Seguridad.

El dinero nunca vuelve a tu bolsillo

Al principio por cada cantidad que ingresas te devuelven un poco más de beneficios. Pero acaba convirtiéndose en una trampa en la que el dinero nunca vuelve a tu bolsillo. Así, pueden llegar a estafarte miles de euros.

Y no solo eso, "estamos ingresando dinero en cuentas que no sabemos quiénes son los destinatarios, no están declaradas a Hacienda ni a la Seguridad Social y podríamos estar ayudando a bandas criminales en lavado de dinero", alerta Rafael. Lo que supone un doble riesgo: convertirse no solo en una víctima de fraude si no también en cómplice.

