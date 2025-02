Municipios españoles con más pensionistas que trabajadores: "Vas al bar y de los 8 que están dos trabajan y el resto son jubilados"

Llueve en Fornelos de los Montes, Pontevedra, un pueblo tranquilo que con la lluvia lo es todavía más. Entramos al bar del municipio y en una mesa, al fondo, vemos -a punto de empezar a almorzar- a Fernando y su amigo José María. Hablan sobre pensiones. A Fernando aún le quedan algunos años y José María lleva tiempo retirado. "Entras en cualquier bar y de 8 que están dos trabajan y el resto cobran", dice el primero. Lo cuenta entre risas pero algo de razón lleva porque en Fornelos de los Montes un solo trabajador sostiene tres jubilados. Allí hay 488 pensionistas y 142 trabajadores. El de este pueblo gallego es uno de los casos más extremos, pero a lo largo de la geografía de nuestro país encontramos otros similares.

"En este pueblo y en los de al lado solo hay jubilados"

Visitamos también Belver de los Montes, un pequeño pueblo de Castilla y León en el que hay 85 pensionistas y solo 35 afiliados. Por este motivo, no es difícil encontrar personas mayores en sus calles. Eleuterio, de 87 años, nos cuenta que lleva jubilado desde los 65 y no le extraña que en el pueblo haya más pensionistas que trabajadores "no hay gente joven", reconoce. En la puerta de la panadería nos encontramos con Presen, otra pensionista que asegura que "en los pueblos de la zona ocurre lo mismo, en este pueblo y en los de al lado solo hay jubilados". Nos cuesta encontrar algún trabajador hasta que damos con Vicen. Ella lleva toda su vida detrás del mostrador de la panadería en la que nos atiende y está a punto de jubilarse "no sé si alguien se quedará con esto", reconoce.

Seguimos buscando. Sirviendo el café de la mañana en el único bar del pueblo nos encontramos a Óscar. Está a punto de cumplir 37 años : "antes había más comercios, ahora solo queda este bar y la farmacia". No hay negocios, no hay trabajadores.

En España hay 2,4 trabajadores por cada jubilado

El de Fornelos de los Montes o Belver de los Montes son casos llamativos que muestran la realidad de muchos pueblos de nuestro país. En España, la media es de 2,4 trabajadores por cada jubilado, pero las zonas más envejecidas están en Galicia, Asturias o Castilla y León.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com