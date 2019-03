Mujeres que triunfan fuera de España

Las cuatro vuelven a casa por Navidad, porque durante el resto del año, su profesión las hace brillar fuera de España.

Marta Jurado, Fundadora Heaps&Woods es la que está más lejos "sentía que me faltaba algo, me fuí de vacaciones a Indonesia. Ví lo que podía hacer allí y me quedé para fundar en Bali una empresa de diseño de muebles.

Itziar Lamiquiz, es bióloga molecular en Harvard " la verdad es que las oportunidades laborales en este país en el mundo de la investigación no son las mejores" y por eso, se tuvo que ir a la Universidad de Harvard, en Boston

Patricia Salamanca viene directa desde Londres. Es ingeniera y la responsable de proyectos de Wikinger Iberdrola. Se pasa el día viajando "mi hija pequeña piensa que mi sitio de trabajo es dentro de un avión" afirma Patricia.

Pionera en su disciplina, Sara Hurtado puede presumir de ser la primera mujer en bailar sobre sus patines en unos Juegos Olímpicos "para competir a este nivel necesitan u buen equipo de entrenadores y eso sólo lo encuentras fuera de España" asegura.

Si les preguntamos qué es lo que más echan de menos hablan de "la comida de mi madre" y también la familia, " el vivir estas cosas tan especiales y tan fuertes sin tenerles ahí al lado".

Todas tienen claro que quieren volver "quiero ser un buen científico en mi país" dice Itziar.

Algún día, regresarán a casa con sus maletas y será para quedarse.