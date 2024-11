Miles de personas salen a la calle en Barcelona para exigir una bajada de los alquileres

Miles de personas, 22.000 según la Guardia Urbana y 126.000 según la organización, se han manifestado en Barcelona para exigir una bajada del 50% de los alquileres y llamar a una huelga de alquileres si no mejora la situación habitacional.

La manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas, ha arrancado hacia las 17.00 horas en la plaza Universitat con el lema "S'ha Acabat!" (¡Se ha acabado!), y está inspirada en la que tuvo lugar en Madrid el pasado 13 de octubre y cuenta con el apoyo de más de 4.000 entidades, 60 comités y más de 2.000 personas implicadas en sus preparativos.

"Se ha acabado, bajemos los alquileres"

Encabezados por una pancarta con el mensaje "Se ha acabado, bajemos los alquileres. Por una vivienda digna para todos", los manifestantes han lanzado consignas como "No toleraremos más desahucios", "Ni especuladores ni bancos ni fondos buitre" o "La vivienda, gratuita y universal".

Los manifestantes han querido reivindicar la bajada del 50% de los alquileres, contratos indefinidos para acabar con la "inseguridad" de los arrendatarios, recuperar para uso residencial los pisos vacíos turísticos y gravar con altos impuestos a los rentistas que son multipropietarios de viviendas.

Entre los asistentes se encontraban muchos jóvenes con problemas para poder independizarse de casa de sus padres. Con sueldos bajos o incluso sin un contrato indefinido la opción de ir a vivir solo, y más en una gran ciudad, parece un 'suicidio' económico. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona es donde el precio de las viviendas es más elevado. Según datos oficiales, en la Ciudad Condal el precio medio del alquiler es de 1.132 euros al mes, un 70% más que hace una década. Y como en todos los sitios, los sueldos siguen sin subir o al menos equipararse a la inflación.

Esta problemática obliga a muchos a tener que compartir piso pero la 'última' moda, o más bien la única opción de dejar la casa familiar, es alquilar habitaciones, una práctica cada vez más común y que reduce los gastos.

Pablo, ingeniero en Madrid, se vuelve a Gijón

Hay decenas y cientos de miles de casos, el de Pablo es uno más, este asturiano residente en Madrid desde hace seis años es ingeniero de caminos y se tiene que volver a su tierra (Gijón) porque asegura que en la capital es inviable la situación. "Se me va todo el sueldo en el alquiler y esto no puede ser. Desde que he llegado a Madrid vivo con compañeros y llega un momento en el que uno ya necesita su independencia y calidad de vida. Vuelvo a casa para ahorrar y ver si así puedo comprar vivienda en un futuro", cuenta este joven de 31 años.

Las ciudades más caras para alquilar por menos de 900 euros

En algunas comunidades autónomas, el límite del alquiler se amplía a 900 euros, y los datos muestran que el 31% de la oferta en España está por debajo de ese precio. Pero esto varía mucho dependiendo de la ciudad. Ávila lidera la lista con el 100% de su oferta por menos de 900 euros, seguida de Ciudad Real (93%), Jaén (92%), Huesca (92%), Badajoz y Cáceres (ambas con 90%), Zamora (89%) y Palencia (86%). Por otro lado, en ciudades como Vitoria no hay ningún piso disponible por menos de 900 euros. En Palma de Mallorca solo el 0,2% de la oferta está por debajo de este precio, en Barcelona el 1,2%, en San Sebastián el 1,5%, en Bilbao el 4%, en Madrid el 6% y en Valencia el 7%.

