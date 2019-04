Mayores facilidades de préstamo y menos margen para los bancos con los tipos en el 0%

La rebaja de los tipos de interés de referencia al 0% anunciada por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, hará sufrir a los bancos, que verán complicado elevar sus márgenes. Sin embargo, este daño podría verse compensado con la nueva ronda de operaciones condicionadas de refinanciación a largo plazo, según fuentes financieras. "Este exhaustivo paquete explotará las sinergias entre los distintos instrumentos y ha sido calibrado para relajar aún más las condiciones de financiación, estimular el crédito nuevo y así reforzar la recuperación de la economía de la zona euro, acelerando el retorno de la inflación a niveles por debajo, pero cercanos al 2%", ha señalado Draghi en rueda de prensa.

Draghi quiere que los bancos no tengan el dinero estancado y que llegue a empresas y familias. ¿Y cómo lo van a notar? La hipotecas seguirán bajando pero no serán gratis, como apunta Joaquín Robles, analista de Xtb. "La gente que esté buscando hacer una inversión o la compra de una vivienda puede encontrar mayores facilidades para que le concedan ese préstamo y puede ser a unos tipos muy bajos respecto a lo que hemos vivido históricamente", ha explicado. No obstante, será el mercado el que al final marque esas condiciones.

A partir de ahora, el BCE comprará más deuda pública y por primera vez también la deuda de las empresas. Sus medidas pretenden que los precios se estimulen. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del Instituto de Empresa, dice que "supone una gran euforia en los mercados porque ven que el BCE va a hacer todo lo que esté en su mano por tratar de reactivar la economía y que esto es una medida que puede ayudar a la economía europea a salir de esa fase de estancamiento en la que se encuentra". Eso sí, para los expertos no será suficiente si no viene acompañado de un mayor consumo.