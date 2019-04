En España hay más de un millón de empleos sumergidos, sobre todo en el sector del empleo doméstico

El caso de Carmen, 30 años de portera sin que hayan cotizado por ella, no es único en España. Las estadísticas de algunos organismos arrojan más de 1.300.000 los empleos sumergidos por fraude laboral: empleador y empleado no pagan seguridad social e impuestos. Esto supone alrededor de 80.000 millones de euros de impacto sobre el PIB. Desde los sindicatos, Belén Navarro, de USO, recuerdan que todo lo que no se cotiza, "repercute en el futuro en todos los trabajadores".

Hay 700.000 personas dedicadas al trabajo doméstico y de ellas, 270.000 están sin contrato. Donatilda es una de ellas, llegó de Perú hace once años y dice que legalmente no ha trabajado en su vida: "Me dijeron 'no te voy a dar la seguridad social, te voy a pagar 500 euros, pero sin seguridad social'".

Otro caso es el de Carlos, que trabaja en mensajería. Le ofrecieron un mes de prueba, sin contrato, y esa situación se alargó un año y medio: "No había otra cosas, me ofrecieron ese trabajo y llevaba dos años en paro y con familia, dos hijos".

Los abogados, como María José Varela, dicen que cada vez hay más reclamaciones en este sentido: "La gente necesita el trabajo y aunque no coticen no les importa". Sólo algunos se atreven a denunciar, pero cuando han perdido el empleo.