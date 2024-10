Maíz, girasol o castañas, las víctimas de la furia destructora de Kirk

Vientos superiores a los 200 kilómetros por hora y más de 100 litros por metro cuadrado de lluvia en apenas 12 horas ha sido un cóctel explosivo y letal para muchos productos agrícolas que estaban a punto de ser cosechados. En muchas zonas del norte peninsular echan cuentas de los daños producidos por el paso de la borrasca en el campo. Aún es pronto para hacer el cálculo exacto pero ya se sabe que las pérdidas serán millonarias.

Nos situamos al norte de la provincia de Burgos, rozando el límite con Cantabria. Hasta hace unos días se podían ver grandes campos de girasoles, con el tallo ya muy alto y con una amplia cabeza que estaban a punto de ser recolectados. Pero antes de hacerlo una potente borrasca llamada Kirk ha tumbado todas las matas que ahora aparecen caídas sobre el suelo, lo que va a hacer muy difícil -por no decir imposible- su recolección. Las pérdidas, anticipan los agricultores, serán cuantiosas.

Pero no es el único cultivo afectado en esa misma zona por el mal tiempo. Tampoco corren buenos tiempos para la patata. En los valles de El Tozo y Valdelucio hay sembradas unas 300 hectáreas de este tubérculo que, con las lluvias de estos días más las que no han dejado de caer en el último mes, pueden darse por perdidas. Se estiman unas precipitaciones acumuladas de unos 300 litros por metro cuadrado en todo este tiempo. Los campos de patatas están hoy anegados y la tierra no es capaz de absorber más agua. Todo apunta a que la producción que no había podido ser recogida se quedará ahí enterrada sin ser aprovechada. Las pérdidas para los agricultores de la zona pueden alcanzar los 2 millones y medio de euros.

Si seguimos viaje hacia el noroeste, entrando en tierras gallegas, escuchamos los lamentos de los productores de maíz. La potente borrasca ha abatido las plantaciones, un desastre agrícola que tendrá serias consecuencias para la ganadería. Sin este maíz muchas granjas de vacas se van a quedar sin alimento para sus animales en los próximos meses.

Según la organización Unións Agrarias hay más de 20.000 hectáreas de maíz afectadas, en las que se había podido recoger en los días previos apenas la mitad de la producción. La otra mitad la consideran ya irrecuperable.

En total, la asociación agraria gallega estima que las pérdidas superarán los 65 millones de euros, teniendo en cuenta que también se ha visto afectada la producción de castaña por los fuertes vientos que ha padecido la comunidad estos días y que ha derribado ejemplares centenarios, roto grandes ramas y tirado al suelo muchos de los frutos que aún no habían acabado de madurar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com