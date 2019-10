Los vecinos de la zona norte de Granada ocupan una iglesia porque dicen estar hartos de los cortes de luz

Es el tercer día que los vecinos de la zona norte de Granada amanecen en un saco de dormir. Manuel y Mario se despiertan la Iglesia en la que se han encerrado hasta el domingo.

"Estamos aquí defendiendo la dignidad de un barrio que lleva muchos años sufriendo cortes de luz", reivindica el defensor del ciudadano, Manuel Marín.

Mario Picazo, párroco de La Paz, empatiza con sus vecinos. "Conozco y sufro las consecuencias de los cortes de luz", nos dice. Los vecinos dicen estar tan al límite que la única manera que han encontrado para protestar es ocupar una iglesia.

"Te duchas y comes a oscuras. Yo tengo linternas por todos los sitios y necesito pilas a todas horas. Me he dejado ya un dineral", nos comentan los vecinos afectados.

La culpa según los vecinos la tienen los enganches ilegales. Endesa recuerda que el 60% de los vecinos del barrio ni siquiera tiene contrato, pero aseguran que están abiertos al diálogo para encontrar una solución en un barrio en el que se vive más a oscuras que con luz.