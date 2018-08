Los pensionistas de Bilbao cumplen siete meses sin descansar en sus reivindicaciones

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha hecho un llamamiento este lunes a que la manifestación organizada para el día 20 de agosto sea una convocatoria "intergeneracional" y cada asistente acuda "por un principio de solidaridad" acompañado de "familiares, jóvenes, nietos o personas en paro".

La manifestación, en defensa de una pensión mínima de 1.080 euros y una subida anual acorde al IPC, entre otras reivindicaciones, parte a mediodía de la plaza Moyúa de Bilbao y concluye en la explanada frente al edificio del Consistorio bilbaíno.

Los pensionistas no descansan, no dejan de luchar por sus reivindicaciones.Desde que comenzó la lucha hace siete meses, no han faltado ningún lunes a su cita frente al Ayuntamiento de Bilbao.

Esta es la última movilización anunciada antes de la gran manisfestación prevista para el día 20 de Agosto, en el primer lunes de la Aste Nagusia que comenzará el próximo sábado 18. Según han dado ya a conocer, la marcha del día 20 también comenzará a las 12.00 horas y partirá desde la Subdelegación del Gobierno en Bilbao.

Finalmente otra de sus portavoces, Andrea Uña, ha agradecido la solidaridad de quienes se han sumado a las protestas cobrando más de 1.080 euros de pensión, ha pedido no olvidar a los viudos y viudas de menos de 65 años y recordado que el colectivo no está "dividido porque es un movimiento es plural y transversal y se va a luchar para que siga así".