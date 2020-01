Josep María Gay de Liébana: "La rebaja del 1% del FMI tiene un efecto de sensibilidad tremenda"

"En principio esa rebaja del 1% digamos tiene un efecto de sensibilidad tremenda porque España es el único país juntamente en ese caso con Arabia Saudí, por el tema de la producción de petroleo con África del sur que influye la minería y problemas de malestar social, en el que el fondo monetariado internacional ha rebajado más la previsión de crecimiento.

Por tanto, ya no es que sea un problema generalizado sino que es un problema particular que tiene una idiosincrasia específica. Aquí hay dos elementos, uno que no depende de nosotros que es el sector exterior que en principio el crecimiento va a ser prácticamente del 0% este año. Nosotros dependemos de Europa y a su vez Europa depende de lo que serían las relaciones comerciales entre Estados Unidos, China y también el conflicto de Irán, por tanto, si Europa comercialmente

que vende al mundo está un poquito parada, nosotros también estamos parados. No es que nuestros exportadores no pongan toda la carne en el asador, es que el mercado está muy difícil.

El otro elemento que sí depende de nosotros es el consumo interno que tiene una lectura que en los dos últimos años ha ido acelerado y ahora llega un momento en el que está cansado y también está el factor incertidumbre. Esto quiere decir que las familias van a estar como muy moderadas en cuanto al gasto. La tasa de ahorro ha sido muy baja y ahora la gente quiere reforzar un poco el ahorro ante la incertidumbre. Esto va ligado con la inversión que tanto el sector empresarial como de construcción este año parece que van a estar un poco apagadas porque tal y como está el panorama a nivel político y gubernamental, la pregunta es, ¿quién invierte aquí?

Estos son los dos elementos clave, y dado que Pedro Sánchez está de Davos le recomendaría que hiciera su mejor diplomacia económica con el amigo Donald Trump, lo digo por los aranceles que nos están castigando en Estados Unidos a productos españoles. Es una muy buena oportunidad para que Sánchez hable con Trump y endulce un poco las cosas para que podamos exportar aceitunas, cítricos... y estos productos que nos castigan con aranceles al 100%".