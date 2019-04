Las jornaleras denuncian machismo en el sector; algunas reconocen que solo les ofrecen trabajo si van acompañadas de un hombre

Casi un año después del 8 de marzo, la batalla de la igualdad continúa reflejándose en los números. Las mujeres siguen ganando menos, casi 6.000 euros menos de media que los hombres.

Siguen siendo minoría en los consejos de administración y siguen encontrando menos oportunidades, y lo comprobamos en la tasa de paro que es mayor. Toda estas dificultades se multiplican en el campo.

Hablamos con una jornalera que denuncia machismo en su sector. Ella tiene 36 años, es jornalera desde que era niña y a pesar de todo tiene que ir acompañada por un amigo de su padre. Asegura que solo la contratan si va de la mano de un hombre.

Declara que les suelen decir "que no sabemos trabajar como los hombres, que no tenemos la fuerza, la habilidad de los hombres... no sé, machismo".

En Canarias, las que se agachan a coger los tomates son las mujeres. Ocupan los puestos más duros y peor pagados, con un sueldo de 4,89 euros la hora. Denuncian que no llegan al salario mínimo.