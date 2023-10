El infierno de un ludópata: "Me llegué a gastar 4000 euros en un día"

"Es un infierno en vida". Así lo define Francisco, que llegó a gastar 4000 euros en un día. Se enganchó al bingo y a las tragaperras. "A veces te gastabas hasta el sueldo. Llega un momento en que ya me planteo que si no paro, me muero. Dije: 'Esta vida me está llevando a la tumba'", confiesa.

Avisa del peligro a los más jóvenes, que pueden acabar enganchados como él: "Es terrible, sobre todo, porque tienes que mentir a todo el mundo. Tienes que hacer que hacer verdaderas barbaridades para conseguir el dinero, pedir créditos". Ahora está tratándose en un centro de Gran Canaria. Tiene 53 años y ha conseguido salir de la pesadilla de la ludopatía. "Ves mucha gente joven con el móvil en las casas de apuestas. Lo que no se dan cuenta es que es adictivo no, lo siguiente. Yo he llegado a destruir mi vida", asegura.

El 12% de los jóvenes desarrolla problemas de adicción

Precisamente el Ministerio de Consumo ha presentado un macroestudio sobre la adicción a los juegos de azar en España. El 12% de los jóvenes de entre 18 y 25 años que participan en apuestas online desarrolla problemas con el juego. Algunos expertos y psicólogos de centros que tratan a ludópatas aseguran que hay menores apostando ya que "pueden acceder con DNIs de otras personas".

Francisco Lorenzo, psicólogo especialista en adicciones, se muestra muy preocupado. Advierte que cuanto antes empieza la adicción, peores son luego las consecuencias. Repasa las estrategias para captar clientes. "Suelen tener un gancho que te regalan los primeros 10 euros" y los salones de juegos "la primera consumición te la dan gratuita", cuenta otra joven.

1 de cada 5 españoles frecuenta casinos o juega online

La mayoría ve los juegos de azar como una forma más de ocio, de entretenimiento, como ir al teatro o al cine. Según el último estudio del Consejo Empresarial del Sector del Juego, casi uno de cada cinco españoles, el 17,9%, juega en casinos, bingos, salones de juego, casas de apuestas u online. "Hay 6 millones de personas que juegan a juegos de entretenimiento, juego privado", asegura Alejandro Landaluce, director general de CeJuego.

Cada vez hay más niños con síntomas de adicción. Óscar Lorenzo, piscólogo y coordinador del Centro Aluesa, nos dice que "lo más alarmante es que presentan indicadores adictivos desde los 14 años, cuando antes eran mayores de 40 años los que acudían a pedir cita para tratarse". Porque ahora es más accesible que nunca, basta con un móvil y las casas de apuestas "están incluso frente a los institutos". Ahora también es más fácil ocultarlo.