Los hoteles cuelgan el cartel de completo para Semana Santa a pesar de la subida de los precios

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, los españoles ya están haciendo las maletas. Dos de cada tres ciudadanos, un 67%, tienen previsto salir de su localidad durante estos días festivos. Galicia y Canarias se posicionan como dos de los destinos más populares. Ambos cuentan con una ocupación hotelera que ya roza el 100%.

"Este año he tenido suerte y he podido coger hotel, porque ya no quedaba nada", comenta una madrileña que pasará las vacaciones en Coruña. Y no es la única que viajará a Galicia en Semana Santa. En muchos puntos de esta comunidad, los alojamientos están completos. "El buen tiempo anima a la gente a venir", asegura José Antonio Liñares, de Hotel Costa Vella, en Santiago de Compostela.

La situación se repite en las Islas Canarias, otro de los lugares que muchos eligen para pasar estas fechas. "Estamos casi completos. Se espera mucho turismo nacional, de la Península", afirma José Castaño, recepcionista del hotel Aloe Canteras. Y no es de extrañar, porque el buen tiempo de las Islas, atrae a muchos españoles para pasar allí su Semana Santa.

Y es que la subida de los precios por habitación no impide que los hoteles se llenen "hasta un 5% más caro", comenta Maika Barca, de la Casa Rural Os Vilares (Santiago de Compostela).

Durante esta Semana Santa, se espera que los hoteles en España alcancen una ocupación prácticamente total. Un periodo vacacional muy rentable para los hoteleros ya que los precios se han incrementado en un 16% en comparación con el año pasado. Este aumento responde no solo a la inflación y a los costes operativos, sino también a la fuerte demanda, que permite que esas tarifas se mantengan elevadas sin afectar la ocupación.

El presupuesto para esta semana, depende de la edad, el destino y el estilo de viaje. Entre los jóvenes, muchos apuestan por el ahorro. "Yo me voy a casa, no voy a gastar mucho, unos 30 euros al día", cuenta una estudiante. Otros se fijan un límite algo más holgado: "Unos 100 euros, aunque seguro que acabo gastando más".

Los adultos, especialmente los que viajan en familia, manejan cifras mayores. "Mil euros... bueno, quizá no tanto. Vamos a casa de Rosa, con 500 nos apañamos", ríe una pareja mientras cuentan su escapada. También están quienes prefieren no marcar un techo de gasto: "Lo que entre en la cartera".

Ante los altos precios, muchos optan por alternativas más económicas como apartamentos turísticos, que también registran una ocupación cercana al lleno total. "Está todo carísimo, por eso alquilamos un apartamento", explica un viajero.

¿Y los planes? Hay para todos los gustos: procesiones, días de playa, turismo urbano, visitas al pueblo, escapadas rurales y, por supuesto, gastronomía. Con todo reservado, España se prepara para unos días de desconexión, carretera y muchas ganas de vivir la Semana Santa a su manera.

