De Guindos: "Si se revierten las reformas volveremos a la casilla de salida"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, considera que "si se revierten las reformas volveremos a la casilla de salida". En una entrevista con el diario La Razón, el titular de Economía explica que "España era la Grecia de Europa en 2011 y ahora lidera el crecimiento".

"En Grecia hay dos riesgos: la situación política y la deuda", señala De Guindos, que añade: "Varoufakis (exministro de Economía heleno) tiene ideas razonables, pero confunde dónde está". El ministro declara que "el futuro de Cataluña siempre ha sido más brillante con España que sin España: la independencia es una hipótesis irrealizable".

Respecto a la votación que perdió para presidir el Eurogrupo, De Guindos considera que "no hubo traiciones" y añade: "Grecia no nos apoyó. En Francia ya no entro. Grecia me lo dijo". Preguntado si dejará de ser ministro al final de la legislatura, dice: "mi compromiso con el presidente del Gobierno acaba con la Legislatura y me atengo estrictamente a lo que he dicho en muchas ocasiones".

"He vivido seguramente la situación más compleja que ha pasado ningún ministro de Economía en la historia de nuestro país, igual que el Gobierno en general", afirma. De Guindos señala que "ha habido momentos muy complicados y ahora se tiene la satisfacción de que la economía española vuelve a crecer".