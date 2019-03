Gaspart sobre su 'primera vez en el metro' por la huelga de taxis: "Las VTC han venido para quedarse pero no para cargarse el sector del taxi"

Esta huelga de taxis está dejando imágenes curiosas como el 'bautizo' en transporte público de Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona y presidente de Turisme de Barcelona. El propio Gaspart comentó en la cadena SER que por primera vez ha tenido que utilizar el transporte público.

Gaspart ha explicado en Espejo Público que en otras ocasiones había cogido el metro pero nunca para hacer desplazarse desde el Aeropuerto de Madrid hasta IFEMA, lugar donde se celebra le feria FITUR. "Estoy en Madrid y por primera vez en mi vida he cogido el metro desde el aeropuerto hasta IFEMA porque no había taxis". Tras la confusión que se ha creado, Gaspart ha aclarado que en otras ocasiones había cogido el transporte público.

Sobre el daño que está haciendo la huelga a FITUR, Gaspart ha avisado que puede convertirse en un problema "muy grande": "Si esto va a más el problema será muy grande. Las ventas han bajado un 20% en la zona porque no hay taxis disponibles", ha comentado.

Respecto a las reivindicaciones del sector, ha explicado que está de acuerdo con el fondo pero no lo está con la forma. "Yo estoy de acuerdo con los taxistas en el fondo pero no en la forma. Los taxistas defienden sus licencias. Los VTC tienen que complementar pero no pueden hacer de taxistas", ha expresado.