Fedea cuestiona los datos del paro: "No puede ser que nuestro trabajo se convierta en el trabajo de un detective"

Retrocedemos hasta octubre y ponemos la lupa sobre los datos del paro. Resulta que las cifras oficiales no encajan con las de Fedea, el principal grupo de estudios económicos de España. El organismo hoy levanta la mano y asegura que no se cree los números del Gobierno, que distan mucho de las que ellos manejan y critica la falta de transparencia por parte del Ejecutivo.

"No puede ser que nuestro trabajo se convierta en el trabajo de un detective", así de tajante ha sido Marcel Jansen, investigador asociado a Fedea, en la presentación del Observatorio trimestral sobre el mercado de trabajo. Pero, para entender bien el problema, vamos a ver con un poco más de detalle los datos.

En octubre, según el Gobierno, el paro cayó en 27.027 personas una cifra que se queda muy lejos de la que aporta la Fundación que afirma que el paro ese mes no bajó sino que subió en 132.000 personas. Y explica de dónde sale ese número: de la suma de los que se registraron como parados y los que se apuntan como "demandantes de empleo con relación laboral". Es obvio que hay un problema porque aquí nada cuadra.

La explicación del descuadre: los fijos discontinuos.

Fedea cree que el problema del desajuste de los datos está en los contratos fijos discontinuos. "No sabemos los que están en inactividad, no sabemos si son dos o cuatro millones, no lo sabemos", nos cuenta Florentino Felgueroso, investigador asociado a Fedea. Según el grupo de estudios económicos, el Gobierno no estaría incluyendo en las cifras del paro a los fijos discontinuos ni tampoco a los que están en ERTE.

Eso explicaría por qué el paro cayó en octubre al contrario de lo que sería habitual ya que es un mes históricamente malo para el empleo. "Al mismo tiempo que aumentó también de forma muy anómala el grupo de demandantes donde normalmente van los fijos discontinuos", añade Felgueroso.

Fedea critica todo este desajuste en los datos e insiste en la necesidad de mayor transparencia por parte del Gobierno ya que estas cifras no han sido explicadas ni por el Ministerio de Trabajo ni por el Ministerio de Seguridad Social.