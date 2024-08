La estrategia de los hosteleros para acabar con las 'reservas fantasma': "Tenemos que asegurarnos de que esas personas vengan"

A los hosteleros les puede hacer un roto muy grande, esos clientes que no llegan a comer o a cenar, con una reserva hecha. Por eso en muchos restaurantes ya piden la tarjeta de crédito a la hora de reservar para penalizar a los clientes si no van y no avisan.

Son días, sobre todo, en vacaciones o en fechas clave, de muchas llamadas a restaurantes para reservar mesa.

¿Qué datos piden?

En algunos restaurantes solo piden estos datos: Nombre de la reserva, número de comensales y el teléfono. Eso es lo habitual. Pero, a veces, ocurre que esa mesa se queda vacía. "El año pasado en fiestas un grupo de 45 personas con reserva no se presentó". Nos lo cuenta Rocco Gutiérrez. Regenta un restaurante en Bilbao, Sidrería Bilbao Urban. Rocco se quedó con todo el bacalao y los chuletones comprados para ese grupo "colgados".

Pérdidas que nadie cubre, así que buscó una solución. "Tenemos un depósito de diez euros a partir de seis comensales para el fin de semana", dice Gutiérrez. Si fallan pierden ese depósito. Aún así, ellos llaman a la personas que hizo la reserva para asegurarse de que no van a fallar 48 horas antes.

Honei también ha tenido que poner medidas en su negocio para evitar esas reservas fantasma. Sobre todo para reservar de más de 30 personas y menús especiales. Piden una señal del 10 por ciento de la cuenta total. "Para asegurarnos de que esas personas vengan", dice. Asegura que hay gente que reserva en varios sitios a la vez y luego solo va a uno, sin avisar a los otros".

Hay hosteleros que han recurrido a una plataforma

Eva y Fernando tienen un negocio para 14 comensales, se llama O Secadeiro si alguna falla "es dinero que dejas de facturar". Para no poder dinero, se han adherido a una plataforma. Para reservar el cliente deja el número de tarjeta y si no acude se enfrenta a un cargo

"Desde que utilizamos esta plataforma para reservar no hemos tenido ningún problema", dice. Cliente que reserva, cliente que no da plantón y adiós a la 'reserva fantasma'.

