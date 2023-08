Este es el por qué suben los precios de las viviendas si la compraventa sigue cayendo

El mercado de la vivienda pierde pulso. Así lo confirman este viernes dos datos. Por un lado, el Consejo General de Notariado señala que, en junio, la compra de casas se desplomó un 14,5%. Mientras, el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que la caída fue solo de un 6,4%. Esta diferencia se explica porque los notarios cuentan las firmas de las hipotecas y el INE, la inscripción en el registro. Por su parte, las de propiedades de segunda mano se redujeron un 9,7%.

La compraventa de viviendas registró en junio un descenso del 6,4% con respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 53.999 operaciones, según el INE. Este retroceso interanual no presenta variación con el que se registró en mayo. Ya son cinco meses con una tasa negativa.

El 92,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 7,7%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres disminuyó un 6,2% interanual, hasta las 49.852 operaciones. La compraventa de viviendas protegidas retrocedió un 8,7%, hasta sumar 4.147 transacciones.

El por qué suben los precios si cae la compraventa

Para María Matos, portavoz del portal Fotocasa, explica que "todavía hay un gran dinamismo en el sector a pesar del gran endurecimiento hipotecario. A muchos se les hace casi imposible comprar una vivienda por los precios tan elevados. Caen las ventas, pero los expertos aseguran que los precios se resisten a hacerlo. Esto ocurre porque "todavía hay demanda", dice Trifino Domínguez, de la inmobiliaria Moralobo.

"Sigue habiendo dinero e inversores, también inversores extranjeros", destaca Domínguez. Hay demanda. Lo que no hay es oferta y los tipos de interés no dejan de crecer, lo que hace encarecer más las hipotecas. Una mujer denuncia que "deberíamos estar hasta los 90 años pagando una hipoteca". Otra que "no es fácil que te la den".