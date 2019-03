Las españolas y las italianas, las europeas que retrasan más ser madres

¿Sería madre ahora mismo? Ante esta pregunta, las respuestas más escuchadas son: "No, porque ahora mismo estoy estudiando y hasta que no pueda mantenerlo no lo voy a tener... Me encantaría pero tengo que postponerlo por mi proyección profesional... Es incompatible con mi trabajo y con mi estilo de vida y no quiero cambiar ninguno de los dos... No podría ser madre debido a que no tengo estabilidad laboral... Soy demasiado joven para tenerlos...".

Hace hace 40 años la edad media en nuestro país para tener el primer bebé era de 25 años. Ahora es de 32. Cada vez tenemos hijos más tarde.

Por eso existen aplicaciones móviles para facilitar la maternidad sea cual sea la edad: "Con los datos de la mujer, su estilo de vida y de ciclo, dar recomendaciones especializadas y poder tener el hijo de forma natural".

Con la ayuda de la tecnología, Clara lo consiguió muy rápido: "En dos meses me había quedado embarazada". Y ahora disfrutan de su bebé sin importar la edad a la que han decidido tenerlo.