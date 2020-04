El secretario general de la Hostelería de España considera "inviable" abrir las terrazas con un 30% de la ocupación

Emilio Gallego, el secretario general de Hostelería de España, ha asegurado que el sector ha escuchado las propuestas del Gobierno para llevar a cabo una desescalada del confinamiento por coronavirus "con preocupación y con desconcierto".

En una entrevista en Antena 3 Noticias, Gallego ha recordado que el sector de la hostelería aún no ha despejado "elementos de extrema gravedad para saber qué empresas van a poder sobrevivir a este periodo de cierre". Ha asegurado que siguen faltando el pago de "ERTES, sigue faltando financiación vía microcréditos porque muchos establecimientos van a necesitar un empuje de arranque".

"No disponemos tampoco de las guías de medidas higiénico-sanitarias", ha señalado, algo que "generalmente esta generando un "desconcierto en la mayoría de los establecimientos".

A mediados de mayo, el Gobierno ha anunciado que sólo podrán abrir las terrazas, con un 30% del aforo. Y será en junio cuando veamos ya los locales abiertos, pero con el mismo límite de ocupación. "Con un porcentaje de apertura de solamente un 30% de la ocupación de la terraza es inviable, tendríamos que descartar la fase uno", ha explicado Gallego.

El secretario general de Hostelería de España ha indicado que "solamente a partir de la fase 2 podríamos estar en condiciones de que el establecimiento pudiera abrir en condiciones de viabilidad económica". "Creemos que hay soluciones para disponer de un aforo superior sin poner en peligro ni la salud de los clientes ni de los trabajadores", ha apuntado.

En cuanto al empleo que se ha perdido, Gallego ha informado que en "los cálculos se establecía que en torno al 15% de las empresas tienen comprometida su supervivencia después de este periodo de cierre". "Pero creemos que si no se hacen bien las cosas, si no se emiten bien las fases, se empeorarán estas cifras y serán más las empresas que no puedan afrontarlo", ha lamentado.