Los duques de Sussex siguen con su particular cruzada contra la prensa amarilla. El príncipe Harry ha comunicado que denunciará al dominical inglés The Mail on Sunday por publicar una carta privada de Meghan Markel para su padre.

Según dice en un comunicado la pareja, se han visto obligados a emprender acciones legales contra el tabloide porque "no dejan de publicar una mentira tras otra".

Schillings, el bufete de abogados que representa a la Casa Real inglesa, ha acusado a este diario de llevar a cabo una campaña contra Meghan Markle llena de mentiras e historias humillantes.

Por último, el príncipe Harry ha asegurado que el coste del proceso legal correrá a cargo de su cuenta personal, y que el dinero que pueda ganar será donado a una organización benéfica antibullying.