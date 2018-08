El juez Pedraz propone juzgar al fundador de Gowex por presunta estafa y falseamiento de cuentas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al fundador de la empresa de redes 'wifi' Gowex, Jenaro García, por presunta estafa y falsedad contable, así como por sendos delitos relativos al mercado y los consumidores y de uso de información relevante. En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 extiende su decisión a la mujer de García y consejera de Gowex, Florencia Maté, firmante de las cuentas de los ejercicios 2009-2012, y al secretario del consejo de administración, Francisco Manuel Martínez.

También a otras dos personas, a las que García habría otorgado el cargo de apoderados de algunas de las sociedades vinculadas a la compañía "para mantener el estatus fraudulento del negocio", en tanto que plantea que las mercantiles Let's Gowex, Gowex Wireless SLU, Eco Energy 1y3 y Biotelgy VC S.A, deban responder civilmente por los presuntos delitos al ser sus accionistas mayoritarios.

Iniciada en 2014, durante la instrucción el fundador y expresidente de la compañía, que proveía servicios al Ayuntamiento de Madrid y a otras 64 ciudades, entre ellas Nueva York, París, Dublín o Dubai, reconoció haber falseado las cuentas de Gowex en la última década y simular facturaciones con empresas creadas para ello, gestionadas con testaferros desde 2004.

En el relato, el magistrado detalla cómo apenas cinco años después de que Gowex se creara con la finalidad de prestar servicios de conexión a Internet en ciudades y transportes públicos, el proyecto "empieza a no ser rentable y necesita de financiación para mantener el crecimiento del negocio" y los puestos de trabajo, hecho que motivó el salto al parqué de la compañía en verano de 2010. Sin embargo, "desde la salida a Bolsa las cuentas no respondían a la realidad" lo que no impidió la captación de nuevos inversores atraídos por presuntas facturaciones que, según los resultados publicados entonces, alcanzarían los 182,6 millones de euros, unos recursos propios de 94,4 millones y un nivel de caja de 54,8 millones en 2013.

Meses más tarde, en 2014, el análisis de una empresa norteamericana advertía "con minucioso detalle" de la falsedad de las cuentas de Gowex, en las que "más del 90 % de los ingresos declarados no existen" y los reales "son inferiores a los diez millones de euros anuales. Este 10 % restante correspondería a ingresos procedentes de la tecnología, aseguraba el informe, que reducía a 5.530 la red de puntos de enlace 'wifi' frente a los 100.000 declarados por el fundador.

Pese a los intentos por mantener la confianza de los mercados, en julio de 2014 el presidente de Gowex admitió en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "que las cuentas de la sociedad de al menos, los últimos cuatro años no reflejan su imagen fiel", tras lo cual la firma entró en concurso de acreedores.

Ahora el juez expone que dicho anuncio llevó a la exdirectora de Marketing Tania Roel -a la que entiende como partícipe a título lucrativo- a tratar de acelerar el pago de impuestos por acciones de Gowex, que después cedió a la sociedad belga Eco Energy 3, y que posteriormente vendió para hacer frente a sus obligaciones fiscales.

La resolución da un plazo de diez días a la Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado y a las acusaciones particulares y populares personadas en el procedimiento para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. El pasado 30 de junio, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, acordó la exclusión definitiva de cotización de la que fuera su "joya", Gowex, en fase de liquidación desde noviembre de 2016.