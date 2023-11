Cuidado con la 'estafa de los famosos': usan inteligencia artificial para recomendar productos milagro

Estás navegando por internet cuando de repente te encuentras con un vídeo en el que una presentadora de informativos cuenta una noticia muy impactante: se ha descubierto una fórmula mágica en una crema que consigue quitar todos tus dolores de espalda y de huesos solo con aplicar el producto. A continuación, una serie de médicos y reputados expertos en medicina recomiendan la crema con diferentes argumentos.

Al final del vídeo, uno de los médicos pide al espectador que entre en el link que aparece en esa publicación para comprar la crema. Es todo una estafa, quieren que sigas el enlace para generar un 'phishing', te pedirán los datos bancarios para comprar la crema y se quedarán con tu dinero.

Sandra Golpe suplantada

Nuestra compañera Sandra Golpe ha sido una de las víctimas de la estafa de los famosos. Han utilizado su imagen, suplantando su identidad para hacerle creer a los usuarios que ella ha dicho algo que jamás ha dicho. Ese vídeo jamás se ha producido en el plató de Antena 3 Noticias, ni ella ni todos los médicos que a continuación recomiendan la crema han dicho esas palabras. Sin embargo, muchas personas creen que sí y pueden caer en la estafa.

Utilizan numerosas aplicaciones, muchas de ellas gratuitas para poder crear la estafa. Rafa López, experto en inteligencia artificial, nos cuenta que estas estafas con inteligencia artificial son cada día más frecuentes, lo que implica que la sociedad deba dudar cada vez más de lo que se encuentra en internet.

Explica que en esas aplicaciones se puede clonar la voz de cualquier persona famosa. Simplemente hay que introducir en la aplicación una serie de videos con la persona que quieres clonar hablando y automáticamente el sistema te ofrece escribir el texto que quieras, a continuación el famoso dirá con su tono real de voz lo que quieras.

Descubrir el engaño

Los expertos en inteligencia artificial recomiendan a los usuarios dudar de todo lo que veamos y fijarnos en algunos detalles para asegurar si el video es real o no. Por ejemplo el tono de la voz puede parecer diferente, la voz y la imagen van a destiempo o los labios de la persona no coinciden al momento con lo que dice. Además fijarse en los rótulos o el montaje porque en ocasiones no está 100% perfecto y los estafadores cometen faltas de ortografía.

Actores como Martiño Rivas, Antonio Resines o deportistas como Fernando Alonso o Marc Márquez. también han sido víctimas con su imagen de la estafa de los bitcoins. Los pasos son los mismos, en este caso el estafador utiliza la imagen de estas personas con una foto, por ejemplo acudiendo a un programa de éxito como El Hormiguero, y crean con inteligencia artificial una noticia exactamente igual que la página web de medios importantes.

Ahí explican que esos famosos han descubierto una inversión en criptomonedas que hará que te hagas millonario. Es todo mentira, ellos jamás han dicho eso pero muchas personas caen arrastradas por la credibilidad que les dan esas personalidades y acaban estafándoles.