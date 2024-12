Cuándo es obligatorio llevar cadenas en el coche para la nieve y cuál es la multa si no las llevas

El temporal ha dejado nevadas en España que han superado los 30 centímetros en puntos como Baqueira-Beret. Calles, coches y casas. Todo ha quedado cubierto por un manto de nieve que los vecinos han tenido que retirar para poder sacar sus vehículos. El primer gran temporal de nieve de la temporada ha golpeado con fuerza el norte de España y ha dejado a su paso alertas rojas en Asturias y Castilla y León, donde se acumularon hasta 40 centímetros de nieve en zonas de montaña.

La situación ha afectado a la movilidad en pleno retorno del puente de la Constitución -en algunas comunidades autónomas hoy ha sido festivo y por tanto día de regreso-. Las autoridades recomienda extremar precaución e ir equipados. En los meses y lugares más fríos es más que recomendable llevar las cadenas en el coche.

No es obligatorio por ley llevar las cadenas entre las cosas del coche. Aunque si es posible que los conductores tengan que ponerlas obligatoriamente porque así lo indican los agentes de tráfico, algún tipo de señalización o porque de no hacerlo no podrán continuar el camino.

En caso de no llevar cadenas en una zona incumpliendo las señales de la carretera o de los agentes de tráfico, habrá una multa económica. Se imponen multas de hasta 200 euros en caso de circular sin cadenas por tramos en los que es obligado el uso de las mismas (o neumáticos de invierno).

Las nevadas pierden fuerza

Las nevadas van perdiendo fuerza, ya no hay avisos, pero amanecemos bajo un frío extremo. Eso sí, en muchos puntos todavía este martes tendrán que seguir quitando nieve. El temporal seguirá provocando frío gélido durante la semana. Todavía dejará nevadas copiosas en los Pirineos y la cordillera Cantábrica.

A partir del jueves es posible una subida de las temperaturas, aunque continuará el ambiente frío y las heladas nocturna. Puede que no o será hasta el fin de semana cuando estas pudieran quedar restringidas al norte peninsular y a puntos del centro.

