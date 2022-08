Cómo encontrar chollos en alquiler de apartamentos para agosto en 2022

Un viaje a la playa, montaña o una ciudad a la que estabas deseando ir se convierte en una tortura por los altos precios. En la mayoría de los casos dejamos de lado los hoteles para buscar algo mucho más económico como son los apartamentos. No obstante, estos últimos han subido su precio por la alta demanda que hay de ellos. No te preocupes porque te enseñamos los pases para encontrar chollos de alquiler de apartamentos para que este verano 2022 disfrutes tus vacaciones deseadas por un precio económico.

Webs para encontrar un chollo

El primer paso es entrar en web especializada en chollos de alquiler. También puedes entrar en web de búsqueda de vacaciones conocidas como Booking, Triadvisor (que te compara entre los mejores precios y hace una búsqueda de mercado exhaustiva), Chollometro, … E ir comparando los precios y viendo los apartamentos más asequibles y económicos para tu bolsillo.

Otra aplicación que te sirve para encontrar chollos en tus vacaciones es: Miluca, una agencia que se dedica al alquiler de apartamentos de lujo. Sus descuentos alcanzan hasta el 70% y sus precios oscilan entre los 3 euros y los 650 euros.

Logitravel es una agencia online que cuanta con una amplia variedad de ofertas. Holidu es la indicada porque está especializada en alquileres vacacionales y chollos. Además, te ofrecen una estancia como si la casa fuese tuya. Buscounchollo es, como su nombre indica, a la caza y captura de diferentes chollos para disfrutar de tus vacaciones. Su buscador es muy completo y puedes introducir exactamente todos los filtros que necesitas para tu viaje y encontrarlo con un alto porcentaje.

Cuidado con las estafas

Los procesos de alquiler de apartamentos y en especial los chollos en vacaciones tienen su riesgo. Uno de los principales problemas son las estafas de particulares. El mercado de alquiler vacacional es uno de los que más fraudes sufre. Esto es por el incremento de la población por salir de vacaciones.

Los fraudes en el sector pasan por pisos que no existen, "phishing" (técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad bancaría, institución pública, etc), gastos que no te corresponden, etc.

La Guardia Civil alerta de los riesgos de los chollos vacacionales. #NoPiques a continuación enuncian que debes ser cautelosos porque si hay chollos, pero no todos lo son.

El precio depende del destino vacacional

El precio de los destinos españoles se ha disparado. Esto es porque los destinos turísticos varían en precio, es decir, hay destinos más baratos y otros más caros. Entre los más caros están Cádiz, Gijón y Palma de Mallorca. Según el INE su precio ha ascendido hasta un 63%. Los destinos más baratos son la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Galicia, Castilla- La Mancha, La Rioja y Castilla y León, Extremadura y Canarias.