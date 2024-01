Las claves de la subida del SMI: ¿Cuánto sube y a quién afecta?

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha acordado con los sindicatos una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La patronal no ha participado en esta nueva subida, que será del 5%. El departamento que dirige Díaz lo ha acordado con CCOO y UGT y el anuncio lo ha hecho el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Con esta nueva subida, de carácter retroactivo a 1 de enero de 2024, el salario mínimo que deben percibir los trabajadores aumenta de los 1.080 euros a los 1.134 en 14 pagas. Desde el año 2018 el SMI ha subido un 54%, se encontraba en los 736 euros. "Nos dijeron que destruiríamos empleo, pero se equivocaron. Se reduce el desempleo, se dinamiza la economía y se mejora la vida de la gente. Es la mejor política contra la desigualdad", ha celebrado Sumar.

A aquellos que por convenio colectivo cobran una cantidad superior, no se verán beneficiados directamente de este cambio. Tanto CEPYME como la CEOE no se han sumado al acuerdo al considerar que no se han atendido sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo.

La patronal lamenta quedarse fuera

"Lamentamos profundamente el escaso esfuerzo del Gobierno para que pudiéramos entrar en el acuerdo para la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024", han publicado CEOE y Cepyme en un comunicado de prensa. Además, han advertido de que la subida del SMI pactada podría generar "efectos de segunda ronda y se acabe trasladando a la inflación, añadiendo así un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo".

El Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT estaban dispuestos a firmar una subida del 4% si las organizaciones empresariales se sumaban a un pacto tripartito. Trabajo y los sindicatos ya aseguraron que, en caso no sumarse, la subida sería "más ambiciosa" que ese 4% inicial. Los sindicatos pedían elevar el SMI de 2024 un 5% (54 euros por encima de los 1.080 euros de 2023) y esa ha sido finalmente la subida acordada.