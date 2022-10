Horario de los supermercados el 12 de octubre: Mercadona, Lidl, Ahorramas, Carrefour, Dia, Aldi

Un lunes es menos lunes cuando sabes que el miércoles es festivo, como ocurre esta semana por el 12 de Octubre, día de la Fiesta Nacional de España. Ese descanso en medio de la semana sirve a muchos para renovar energías, para hacer planes diferentes o para organizar todo aquello que con el estrés del día a día nunca tenemos tiempo. Ahora bien, si no has previsto con llenar la nevera para dicho día te informamos de cuál va a ser el horario de los diferentes supermercados para que no pases hambre.

Algunos establecimientos con motivo del festivo del 12 de Octubre cerrarán este miércoles y para que a nadie le pille desprevenido esta es la información de servicio que tenemos de cada una de las superficies comerciales.

Mercadona

Si tu establecimiento de cabecera es la cadena de Juan Roig has de saber que el 12 de octubre no abrirá sus puertas. Eso sí, el horario de los supermercados Mercadona del resto de días de la semana permanecerá invariable de 9:00 horas a 21:30 horas.

Carrefour

La cadena de supermercados francesa tiene autorizada la apertura tanto domingos como festivos por lo que habrá establecimientos que abran igual que cualquier otro festivo de 9:00 o 10:00 horas hasta las 20:00 horas, mientras que otros solo abrirán por la mañana de 10:00 a 15:00 horas y algunos permanecerán cerrados.

Lidl

Esta superficie alemana no abrirá todos los establecimientos durante la Fiesta Nacional de España y aquellos que sí abran sus puertas lo harán en el turno de mañana de 10:00 a 15:00 horas. Algunas podrían mantener el horario habitual de los días laborables.

Supermercados DIA

La mayor parte de estos establecimientos en Madrid y Barcelona abrirán, sin embargo en Andalucía, Galicia o País Vasco la mayoría cerrarán por festivo. DIA tiene un buscador en su web a través del que se puede consultar la situación de cada tienda en particular.

Ahorramas

A través de un buscador en su web se puede consultar si tu tienda más cercana abre o no ya que algunos de sus supermercados estarán operativos de 9:00 a 15:00 horas y otros cerrarán por festivos.

Aldi

Gran parte de las tiendas Aldi estarán abiertas el 12 de octubre en el mismo horario que los domingos, de 9:00 horas a 22:00 horas.