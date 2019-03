CEOE pide soluciones políticas urgentes al desafío soberanista del Parlament

"Estamos ante un problema político de una dimensión importante y ante estos problemas políticos, lo que hay que poner encima de la mesa son soluciones políticas", ha asegurado Rosell, en declaraciones a los periodistas tras asistir a la inauguración del congreso de la AECOC, la asociación que reúne a los grandes fabricantes y distribuidores.

A su juicio, es "absolutamente imprescindible que todos, aquí en Cataluña y en el resto de España, vean que tenemos un problema de dimensiones importantes y que hay que interactuar con políticos de todos los colores y de todas las medidas y opiniones".

En esta línea, ha señalado que "este tema no se puede dejar durante más tiempo sin control" y que "hay que hablar y a partir de aquí poner encima de la mesa soluciones viables". Tras esta apelación al diálogo, el presidente de la patronal española ha considerado equivocado que desde Cataluña se intente "ir hacia posiciones mucho más locales".

"No lo veo bueno, no es correcto, no va en la buena dirección. Nos estamos equivocando de tiempo y de circunstancias tanto políticas como económicas", ha asegurado tras apuntar que se trata de planteamientos del siglo XIX y no del siglo XXI.

Preguntado en concreto por propuestas como la creación de una Agencia Tributaria o una Seguridad Social propia en Cataluña, que aparece en la resolución que quiere aprobar el Parlament, Rosell ha cuestionado su viabilidad. "Poner en marcha de hoy para mañana una Agencia Tributaria y una Seguridad Social, si se hace, me parece un milagro, y yo no creo en los milagros".

Y aún menos en los económicos", ha dicho tras echar de menos que se detalle desde Cataluña cómo se quiere llevar a cabo todo este proceso. En su opinión, las instituciones catalanas deberían en primer lugar "estudiar" a fondo la procedencia de los impuestos y aportar datos, para luego "ver si es posible o no".

El presidente de la CEOE ha insistido en que "lo que no es bueno es poner proyectos y alternativas sin números detrás. No es de recibo realizar planteamientos sin una base económica detrás".