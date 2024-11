La catástrofe de la DANA, una oportunidad para los timadores: le estafó 1040 euros una supuesta casera

La catástrofe provocada por la DANA que arrasó setenta y ocho municipios de La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana, ha sacado la mejor versión de la sociedad . Miles de voluntarios llegados de toda España, se desplazaban hasta esos municipios para ayudar en lo que fuera necesario. Se han hecho miles de donaciones de particulares y entre los vecinos afectados se han salvado unos a otros. Sin embargo, en esta situación en la que muchas personas se encuentran desamparadas, están aflorando los estafadores.

1040 euros por alquilar un piso que no existe

"A río revuelto, ganancia de pescadores", sí se podría resumir lo que le ha sucedido a Tamera. Es una joven de chiva, con cuatro hijas, que la tarde noche del pasado 29 de octubre lo perdió todo en las riadas provocadas por la DANA. Desde entonces tenía una prioridad, encontrar casa para dar un hogar a sus hijas. Ante la situación, encontrar una vivienda era urgente y en este momento se cruzó en su camino una persona sin escrúpulos. Contactó con una supuesta casera que ofrecía su piso en alquiler. La vivienda le encajaba en lo que buscaba, un piso de cuatro habitaciones donde instalarse con su familia y sin pensarlo contactó con la anunciante.

El primer contactó descolocó a Tamera, el utilizado por la supuesta casera no le parecía el adecuado. Pero todo empeoró cuando tras un breve contacto, comenzó a pedirle dinero para asegurar el alquiler. "Me dice que le envíe el dinero en tres partes, que no necesitaba una transferencia, que mejor lo hiciera por bizum", cuenta. Finalmente Tamera ante la desesperación de asegurarse un piso donde vivir, terminó pagando 1040 euros a esta supuesta casera. Ya ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil.

No es el único caso

Entre las estafas que se han desarrollado en las últimas semanas, han aparecido personas que se visten con chalecos rojos haciéndose pasar por voluntarios para pedir dinero. Lo están haciendo tanto en persona como por teléfono o haciéndonos llegar mensajes al teléfono móvil con un enlace para que hagamos donaciones.

