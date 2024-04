Casa, luz, wifi y agua gratis, sueldo de 16.000 euros al año y horario flexible por este trabajo

No suele ser la oferta laboral que esperamos encontrar en un portal de empleo, sin embargo, no deja indiferente a nadie incluso aunque no sea de nuestro perfil. La plataforma Adecco ha publicado que se busca una pareja para trabajar como guardeses en un municipio de León.

El portal Noticias de Trabajo es quien ha encontrado esta peculiar oferta y aunque hay algunas cuestiones que los interesados tendrán que concretar con los contratantes tiene muchas singularidades dignas de destacar.

Se pone sobre la mesa un contrato indefinido con un salario anual de 16.000 euros. En la oferta no queda especificado si dentro de esa cantidad se incluyen o no pagas extras. La jornada es completa y el horario es flexible. Sí se aclara que es de lunes a domingo aunque reconoce los periodos descansos estipulados.

Lo que sí está incluido en el sueldo es la vivienda y los suministros tales como la luz, el agua e incluso la wifi que resultarán gratuitos para los contratados. Entre las funciones del puesto que se ofrecen están todas aquellas necesarias para mantener la finca bien. Vigilar la seguridad, tareas de mantenimiento, de jardinería, notificar las incidencias a los propietarios...

Entre los requisitos que han de cumplir los interesados en el puesto de trabajo está la experiencia previa que aunque no es excluyente es preferible que los candidatos tengan al menos 2 años de experiencia en puestos similares.

Con toda esta información aquellas personas que estén interesadas han de entrar en la web de Adecco e inscribirse en la oferta.

Otras ofertas

El pasado mes de febrero Andalucía Informa publicaba una oferta similar. También era un puesto de guardés pero en esta ocasión para un alojamiento rural en el municipio de Fenteheridos. Además del alojamiento gratuito en esta ocasión se contemplaba un plus de 3.850 euros que se suma al salario a cambio de una total disponibilidad.

En Escocia se llegó a ofertar un puesto de trabajo como gerente de desarrollo en la isla Fair, entre los archipiélago de Shetland y las Orcadas, para evitar la despoblación. El salario era de 35.000 libras (40.000 euros).

