La carta de un jubilado a Pedro Sánchez: "Usted es mentira, falsedad y narcisismo"

Grupos de pensionistas marchan por toda la geografía española reivindicando unas pensiones dignas. La última protesta se llevó a cabo el pasado miércoles frente al Congreso de los Diputados de Madrid. Hasta allí llegaron más de 8.000 jubilados de todas partes de España pidiendo una actualización de las pensiones con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC). Los manifestantes exigen que se elabore una proposición de ley consensuada entre todos los partidos políticos.

Pedro Sánchez ha prometido proteger las pensiones de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Sin embargo, ya había realizado esta promesa en las elecciones de abril, donde aseguró unas pensiones dignas y una subida anual de las mismas.

De llevar a cabo su promesa, las pensiones subirían 8,90 euros al mes, un dato que no convence a los jubilados. Sobre todo después del aviso del Fondo Monetario Internacional por la desaceleración que está sufriendo la economía española.

Una carta para Pedro Sánchez

Manuel del Rosal, un pensionista indignado de Madrid, escribió una carta a Pedro Sánchez a través del periódico ABC para expresarle su descontento con la situación política.

Todo empezó cuando, una mañana, se encontró una papeleta electoral del Partido Socialista en su buzón. Según el jubilado, él ama a España, no como Sánchez, que es un "político demagogo".

"Usted no dudaría en entregar a España a quien fuera con tal de dormir todas las noches en ese colchón que cambió en La Moncloa", seguía escribiendo.

El pensionista recriminaba a Pedro Sánchez y a su partido que no iban a pagarle su pensión. "La pensión me la he ganado yo con 45 años trabajando con mi sudor y mis manos, 45 años de trabajo y 41 cotizados", añadía.

El jubilado insiste en que no votará a favor del partido socialista y arremete contra su presidente, asegurando que Pedro Sánchez es "mentira, falsedad, narcisismo; usted es de los de el fin justifica los medios, usted no es de fiar".

Del Rosal termina la carta lanzando una pregunta retórica al presidente: "Si usted se ve obligado a gobernar con el apoyo de los independentistas, ¿lo hará? Si lo hace, ¿los indultará?". Contesta él mismo: "No hace falta que me conteste ahora, hágalo después de uno de esos 'viernes sociales', momento en que comunica lo acordado por su gobierno para hipotecar España en los próximos cuatro años".

Más de 400 kilómetros por las pensiones

Manuel del Rosal no es el único jubilado que ha mostrado su indignación a la política de las pensiones de Pedro Sánchez. Hace unos días, otro pensionista acudió a 'El Intermedio' donde no pudo evitar las lágrimas al recordar todo lo que ha luchado en su vida, habiendo cotizado más de 45 años.

Javier Martínez ha recorrido más de 400 kilómetros desde Bilbao hasta Madrid en la marcha para exigir unas pensiones dignas.