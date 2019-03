Todo lo que debes saber del 'Black Friday'

Qué es el Black Friday: un poco de historia

El Black Friday, uno de los mejores días para encontrar descuentos, se celebra el último viernes de noviembre, el día 24, y, aunque en España su introducción ha sido reciente, en EEUU comenzó a afianzarse en la década de 1960.

El Black Friday no es festivo en Estados Unidos, pero muchas empresas dan el día libre a sus empleados, ya que el jueves se celebra Acción de Gracias y así se pueden tener un fin de semana de cuatro días. Debido a ello, muchos comercios comenzaron a lanzar ofertas ese viernes, aprovechando que la gente lo tenía libre, y salir así de los 'números rojos' y acabar el otoño con ganancias.

Cuándo comienza el Black Friday

Este año se celebra el 24 de noviembre (último viernes del mes), pero algunas tiendas empiezan sus rebajas a las 22 horas del jueves y las mantienen hasta la medianoche del viernes. No obstante, lo normal es que empiecen a las 00:00 del viernes.

Tiendas que celebran Black Friday en España

Amazon, FNAC, Mango, Sephora, Carrefour, Game, Media Markt, Worten, Ebay, H&M, Mini in the box, Zalando, El Corte Inglés, Ikea, PcComponentes, Zara, Adidas, Alcampo, AliExoress, Apple, Asos, Bershka, Casa del Libro, Conforama, Confort auto, Decathlon, Desigual, Dyson, eDreams, GeraBest, Groupon, Hawkers, Hipercor, Iberia, Imaginarium, Inditex, K-tuin, Kiabi, La Redoute, Massimo Dutti, Microsoft, Movistar, Mustang, New Balance, Nike, Orange, Phone House, Pull&Bear, Renfe, Sercotel Hotels, Stradivarius, Tous, The Body Shop, Toys 'r' Us, Vertbaudet, Vodafone, Vueling, Worten, Yoigo.

Datos curiosos

El Black Friday de 2016 en EEUU se convirtió en el día en el que más armas se vendieron en las últimas décadas.

Amazon vendió 10 artículos por segundo en el Black Friday.

Un apagón en el Soho de Londres obligó a cerrar 2.300 establecimientos en pleno Black Friday.

El 67% de los españoles compró en el Black Friday el año pasado, lo que supuso un aumento de un 24% de las ventas.

Los españoles gastarán un 9% más en esta jornada de descuentos, hasta los 221 euros.

La categoría más deseada es la tecnología (electrodomésticos, imagen, sonido, electrónica, telecomunicaciones y telefonía), que representa un 52% del total de intención de compra, seguida de productos de moda (49%) y juguetes (21%).