¿Bebemos menos durante el confinamiento por coronavirus? El sector de bebidas espirituosas pierde siete de cada diez consumiciones

Espirituosos España mostró este miércoles su preocupación y alarma ante la situación a la que se enfrentan las empresas debido a la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus, ya que desde su inicio ha perdido siete de cada diez consumiciones.

Según señaló el director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, "no queda ni rastro de la situación pre-coronavirus, desde el sector vemos con profunda preocupación el impacto de las últimas semanas en ventas, hostelería y consumidores". Así, aseguran que "la realidad nada tiene que ver con los datos que en algunos casos se han publicado.

El 70% del total de las ventas de bebidas espirituosas se ha perdido con el cierre de la hostelería por el estado de alarma por el coronavirus y lo que se pierde en hostelería no se compensa, ni se recupera en modo alguno en el canal de alimentación, en el que los incrementos de ventas no alcanzan ni siquiera el 2% de lo que se vendía en hostelería". Torremocha insistió en que "las ventas que se pierden en hostelería no se recuperan en alimentación".

Según la entidad, el dato de consumo en hostelería durante la pandemia del coronavirus es 0 desde el 12 de marzo. Las pérdidas son del 100% en el canal donde el sector vende 7 de cada 10 botellas.

Pérdidas que destaca que tienen un "tremendo" impacto no solo en los 3.800 centros de producción de bebidas espirituosas en España, sino también en toda la cadena que va "desde el campo del que proceden nuestras materias primas, al empleo, que genera uno de los sectores de referencia, de mayor valor añadido y motivo de orgullo de nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras".