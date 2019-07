El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha asegurado que el 'caso Villarejo' no ha impacto en el negocio de forma directa, pero sí que ha reconocido su efecto negativo sobre la reputación de la entidad. "No nos gusta aparecer en las portadas a diario, evidentemente tiene un impacto sobre la imagen del banco", ha reconocido.

Así lo ha puesto de manifiesto el 'número dos' de BBVA en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre de 2019, subrayando que están haciendo "todo lo posible para que se aclaren los hechos y que no van a hacer nada que pueda interferir en la investigación judicial".

"Sobre el negocio directo no ha habido ningún impacto, sobre la imagen del banco sí, evidentemente lo hay", ha remarcado Genç, al tiempo que ha añadido que se están tomando "muy en serio" la gestión de la reputación. En este sentido, ha asegurado que como no se ha identificado ningún impacto directo relevante sobre el negocio, no hay ninguna necesidad de llevar a cabo una provisión. De hecho, ha dicho que el proceso judicial está aún en una fase muy preliminar como para estimar posibles implicaciones.

Respecto a si recurrirá la decisión del juez Manuel García-Castellón de imputar al BBVA como persona jurídica, el consejero delegado de la entidad ha señalado que cualquier paso se dará tras consultar con sus asesores legales. "Es una decisión que lleva su tiempo", ha precisado.

Justamente este martes, el responsable de regulación y control interno de BBVA, Eduardo Arbizu, abodonaba la entidad después de 17 años en el grupo, siendo sustituido por la que hasta ahora era la actual directora de riesgos no financieros, Ana Fernández Manrique. El banco no dio ninguna explicación sobre los motivos de la salida de Arbizu, que se produjo solo un día después de que García-Castellón acordara la imputación de BBVA. Este miércoles, Genç tampoco ha querido arrojar luz al respecto.

Se da la circunstancia de que Arbizu fue el responsable de servicios legales del banco durante todo ese periodo. En concreto, fue director general de servicios legales de BBVA entre 2002 y 2003, momento en que asumió la dirección de servicios jurídicos. En 2007 se le asignó, además, las direcciones de asesoría fiscal, auditoría y cumplimiento. En 2011 fue nombrado director global de legal y cumplimiento y en 2018 ascendió a director global de regulación y control interno, reportando directamente al consejo de administración.

"Quisiera dejar muy claro que sí hemos estado tomando medidas de control interno y seguiremos haciéndolo", ha indicado asegurando que se han "reforzado claramente" sus procesos internos y así lo seguirán haciendo. Por otro lado, ha destacado que la acción de la entidad es la que mejor se comporta en lo que va de año entre los principales bancos españoles a pesar del 'caso Villarejo'.

A fecha de este martes la acción de BBVA ha subido un 0,5% desde que comenzó 2019, mientras que el índice bancario ha caído un 1,6%. "Además, entre los bancos españoles, la acción de BBVA es la que mejor se está comportando", ha aseverado. De igual modo, se ha referido a que ningún analista ha hecho una pregunta en relación al 'lío' judicial durante la sesión de hora y media que tuvieron esta mañana para abordar cuestiones relacionadas con la situación financiera de la entidad.

"Es un hecho, no una valoración. Simplemente ha sucedido así. Durante hora y media y tras docenas de preguntas de los intermediarios clave en nuestra relación con los inversores, no ha habido ninguna sobre el tema", ha resaltado Genç. No obstante, sí que ha reconocido que mantienen un diálogo con inversores y analistas sobre el caso, si bien ha precisado que no expresan "ninguna preocupación significativa" al respecto. Lo mismo ha dicho sobre el Banco Central Europeo (BCE): "Conocen y siguen de cerca el caso, estamos en diálogo constante con el supervisor, pero son conscientes de que es un tema que está siendo objeto de una investigación judicial", ha dicho.

Esta investigación se enmarca en la novena pieza del 'caso Tándem', relativa a los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

BBVA gana 2.442 millones hasta junio, un 3,7% menos

BBVA registró un beneficio neto de 2.442 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone un descenso del 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el segundo trimestre, el beneficio se elevó hasta 1.278 millones de euros, un 10% más frente al primer trimestre del año. En términos interanuales, el beneficio trimestral fue un 6% más si se excluye BBVA Chile, es decir, con el mismo perímetro de negocio o un 2,6% más, al incluir BBVA Chile.

El banco ha resaltado que este resultado se vio impulsado por el "fuerte" crecimiento de los ingresos recurrentes, con un aumento de doble dígito en el margen de intereses, y por los menores saneamientos crediticios. El margen de intereses de BBVA avanzó un 7,4% en el primer semestre frente al mismo periodo de 2018 en términos corrientes (+9,9% en términos constantes) hasta los 8.987 millones de euros, con una evolución "positiva" en la mayor parte de las áreas de negocio.

Por su parte, los ingresos por comisiones netas alcanzaron 2.470 millones de euros (+1% en euros corrientes; +2,8% en constantes). La suma de ambas líneas, consideradas los ingresos recurrentes del negocio bancario, crecieron un 6% (+8,3% en términos constantes), alcanzando los 11.457 millones de euros.

A pesar de la reducción de los resultados de operaciones financieras (ROF), el margen bruto alcanzó 11.989 millones de euros en el semestre, un 3,7% más que en el mismo periodo del año anterior (+6% en términos constantes), al tiempo que el margen neto alcanzó 6.115 millones de euros en el semestre, lo que supone un aumento del 5,2% frente al mismo periodo del año pasado (+8,2% en euros constantes).

Dichas cifras excluyen los resultados de BBVA Chile del primer semestre de 2018 (filial que formaba parte del grupo hasta su venta en julio del año pasado). "BBVA ha obtenido unos excelentes resultados en el segundo trimestre de 2019. Además, volvemos a estar a la cabeza en términos de rentabilidad en Europa y seguimos observando muy buenas dinámicas en nuestro negocio: el margen de intereses crece por encima del 10% en euros constantes y continúa la mejora de la eficiencia", ha resaltado el conejero delegado de BBVA, Onur Genç.

El ratio de capital CET1 'fully loaded' se situó en el 11,52% a cierre de junio, gracias a la capacidad de generación orgánica del grupo, y tras absorber 24 puntos básicos de los impactos regulatorios derivados de la NIIF 16 y de TRIM (siglas de 'Targeted Review of Internal Models').De esta manera, BBVA alcanzó ya en este trimestre su objetivo de situar este ratio en un rango entre el 11,5% y el 12%.

BBVA mantiene además su política de remuneración al accionista con un 'pay out' en efectivo de entre el 35% y el 40%, tras el pago en abril de un dividendo complementario en efectivo por un importe de 0,16 euros brutos. El banco ha destacado que los indicadores de calidad crediticia mejoraron en el trimestre. La tasa de cobertura se situó en el 75% en junio, frente al 74% de tres meses antes, y la tasa de mora descendió al 3,8% frente al 3,9% del mes de marzo.

Según BBVA, este indicador continúa su tendencia de caída desde junio de 2015, y supone la tasa más baja desde septiembre de 2009. El coste del riesgo acumulado se situó en el 0,91% a cierre de junio, frente al 1,06% de hace tres meses. En cuanto a balance y actividad, los préstamos y anticipos a la clientela crecieron un 0,8% en euros corrientes, frente a diciembre de 2018, hasta 377.155 millones de euros, con crecimiento en México, América del Sur, Resto de Eurasia, y, en menor medida, en España.

Los depósitos de la clientela se mantuvieron prácticamente planos (-0,2%) en el mismo periodo hasta alcanzar los 375.104 millones de euros a junio de 2019. En España, la inversión crediticia creció un 0,8% con respecto a junio de 2018, impulsada por los segmentos más rentables (negocios retail, empresas medianas y consumo y tarjetas de crédito). Los recursos de clientes crecieron, asimismo, un 2,2% en términos interanuales, gracias a los depósitos a la vista. España ganó 734 millones de euros en el semestre, un 1,7% menos que en el primer semestre de 2018, debido principalmente a la menor aportación de los ROF.

No obstante, en el segundo trimestre ganó un 13% más con respecto al trimestre previo, gracias, en buena medida, al buen comportamiento del margen de intereses (+5% en el mismo periodo). El banco ha destacado también la positiva evolución de los gastos de explotación, que en el trimestre descendieron un 3,5% en términos interanuales. La calidad crediticia mejoró gracias a la reducción de los saldos dudosos en el trimestre, como consecuencia de la operación de venta de carteras de créditos dudosos y fallidos en el segundo trimestre. En consecuencia, la tasa de mora descendió en los últimos tres meses a su nivel más bajo desde septiembre de 2009, al pasar del 4,95% al 4,60%, y la tasa de cobertura se mantuvo estable en el 58%.