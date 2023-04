Bares en poblaciones de menos de 200 habitantes, bien de interés general

Teruel Existe ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para considerar a los bares ubicados en núcleos con menos de 200 habitantes bien de interés general. La mayoría de los grupos la han apoyado, por lo tanto en breve comenzará su tramitación.

Esta ley solicita que estos bares tengan las mismas ventajas que las asociaciones culturales, cooperativas o fundaciones, es decir, algún tipo de rebaja o exención fiscal o, por ejemplo, la eliminación de las licencias para la venta de determinados productos además de un café o una cerveza.

Considera su representante que en muchas poblaciones estos establecimientos hacen las veces de centro social y evitan el aislamiento y la soledad de las personas que quedan en la localidad, en su mayoría, ancianos.

Para elaborar la ley se ha basado en un primer estudio hecho por la Asociación de Servicios Sociales y por los hoteleros, los bares, que además asegura aportan seguridad al entorno, y proporcionan servicios tan esenciales como dar de comer a personas solas, que prefieren bajar a comer al bar antes que acudir a un comedor o tan lúdicos como ver un partido de fútbol en compañía.

Muchos vecinos aseguran que si no fuera por sus bares no se verían en muchos días. Tomar el café en el bar les obliga a salir de casa todos los días, a entablar una conversación, a informarse de lo que ocurre, en definitiva, a no permanecer aislados.

La dimensión social de la hostelería

Todas estas características sobre la función de los bares se recogen en el informe 'La dimensión social de la hostelería', que se puede leer a continuación: