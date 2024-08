Un bar de Oleiros cierra en el puente de agosto hartos de los turistas de la "meseta": "Estamos cansados de su prepotencia"

A los pies de la playa de Mera, en el municipio coruñés de Oleiros, se ha conformado una zona residencial y también de servicios. Son muchas las viviendas, edificios residenciales y bajos hosteleros los que se sitúan en primera línea de esta playa. En Mera, de hecho, la población aumenta considerablemente con la llegada del tiempo estival. Pasan de 500 habitantes a muy por encima del millar.

Uno de los bares más emblemáticos de la zona es el Puerto Martina Baar, donde además de servicios hosteleros, se desenvuelven distintas actividades musicales. Los dueños del negocio, hartos de ciertas actitudes que presentan algunos clientes del exterior de Galicia, han decidido cerrar sus puertas durante esta semana donde se concentra el puente de la Asunción.

El mensaje del bar en su cuenta de Facebook

"Después de la última oleada de expresiones tales como: me pones 2 Barcelós cola y 4 vasos. Tendrás un pincho de tortilla para acompañar con el café, que solo no me entra. Aparte de macarrones con carne y empanada de pulpo tendrás otros pinchos, ya que soy celiaca y eso no lo puedo comer. Y ante la inminente llegada del puente del 15 de agosto, donde si cae una bomba en Mera quedan sin tontos en la meseta, hemos decidido cerrar Puerto Martina Baar entre las fechas 12 y 19 de agosto. Como dijimos anteriormente, estamos cansados de la prepotencia que atesora esta gente y no queremos desvirtuar el proyecto inicial para lo que fue concebido. Disculpad las molestias y esperemos que a partir del día 20 este algo más liberado el panorama”. Así ha sido el mensaje expuesto por el bar en su perfil profesional de Facebook.

¿Qué dice el resto de bares de la zona?

Por su parte, el resto de locales hosteleros afirman que el turista de fuera de Galicia sí que viene con otras formas, muchas veces peores, y que es algo exigente. No obstante, otros hosteleros y vecinos de la zona explican que no se debe de generalizar y que es un perfil que existe pero que no es el más común. Como dice un residente natural de Mera: "Hay gente para todo, los hay educados y menos educados, como en la vida en general".

Mientras, los dueños del bar afectado, ante el aluvión de críticas recibido, están barajando cerrar todo lo que queda del mes de agosto.

