Así se venden pisos okupados en Internet a precio de ganga

Los llaman 'pisos patada' por el método con el que fueron okupados. Y cuando ya no los quieren, los venden. Los anuncios que aparecen en las redes sociales son así: "Piso en Alcorcón de banco, amueblado, 1.700 euros". Así los enseñan con total impunidad. Anuncios que dicen: "Vamos chicos, buenos pisos, con luz, agua". Gangas por 600 euros, añaden, si la vivienda está en buen estado.

Conclusión: los okupas se los van pasando unos a otros, y encima, hacen negocio. Internet les da vía libre para vender pisos que realmente no son suyos. Según Javier Morillas, abogado especializado en desahucios, no son exactamente mafias, no se trata de estructuras profesionalizadas, sino de estructuras familiares o de tipo clánico.

Anuncios con lenguaje propio

Los anuncios recurren a músicas de moda. Cualquier cosa para llegar a su público, y tienen hasta un lenguaje propio. Su mayor reclamo es poner piso sin DNI si, como añade Javier Morillas, "la Policía, el juzgado o la propiedad del inmueble han identificado a alguien".

Hay oferta y y también demanda. "Busco piso okupado o alguien que lo abra por Barcelona", reza un anuncio. En otro anuncio se ofrecen 3.000 euros a quien le venda un piso okupado..