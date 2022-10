Las altas temperaturas frenan la venta de ropa de invierno en otoño

A la espera del frío, todavía vemos gente por la calle con ropa propia de otras estaciones, sin chaqueta o incluso en manga corta. "Es la época de los disfraces" o "un remix un poco raro" son distintas formas de definirlo.

El verano se está alargando más de lo esperado y en la calle abogan por crear una nueva estación llamada 'veroño'. Hay quienes optan por las capas: prendas de ropa, una sobre otra, para poder quitarnos o sacarnos, en función del calor que se tenga. "Yo voy cargada con un montón de sudaderas", asegura una joven.

Abrir el armario y no saber qué ponerse se ha convertido en algo muy habitual. Las altas temperaturas no cesan y se está viendo reflejado en la ropa de invierno. Las tiendas no venden nada. "Incluso están comprando ropa de verano", afirma Valeria Vignal, dueña de 'QMePongo VV'. En el sector de la ropa infantil también ocurre. "Se están vendiendo más colecciones de entretiempo", comenta Ana Jesús Díaz de la tienda Mis Trapitos Auxi.

"Compraríamos un helado más que ropa", confiesa una familia. A estas alturas, no apetece comprar ropa de abrigo y es que muchos eligen esperar hasta que llegue el frío.

Cambiar la ropa del armario se está retrasando más que nunca este año, al igual que en los comercios textil. Valeria no se atreve, todavía tiene el 75% de las prendas en el almacén por miedo a que nadie entre. "Nos da calor hasta colocarlo", dice Ana.

Algunos esperan al Black Friday y a las rebajas, aunque las patronales, prevén que los descuentos no serán tan agresivos como en otros años. Las cifras del sector textil preocupan, las ventas se encuentran un 35% por debajo de niveles prepandemia.