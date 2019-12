Los vecinos de Elche denuncian que llevan años fabricando zapatos sin contrato

En algunas fábricas de calzado de Elche están trabajando en negro en las casas de los trabajadores durante horas y según una de sus ciudadanas: "Los contratos están de más en esa región". Durante años han estado trabajando así y algunos aseguran que todos los vecinos lo saben pero por miedo a perder su medio de vida no lo denuncian.

"Si quieres comer, o trabajas o te mueres de hambre", afirmaba una vecina. Explican que trabajan para quien les de "faena", por eso, de esta forma llevan muchísimos años e incluso en algunas ocasiones desde siempre, "toda la vida hemos trabajado así, que no se eche nadie las mano a la cabeza".

Este forma de trabajo tiene muchos inconvenientes como por ejemplo, que sin contrato no tienen derecho a paro, ni a jubilación y muchos de ellos querrían tenerlo: "Yo no quisiera estar así, yo quisiera que a mí me diesen de alta y trabajar tranquilamente sin ningún riesgo".

También, en ocasiones la mujer trabaja en negro, pero el marido no, y por este motivo tienen la posibilidad de vivir si el hombre llega a la jubilación. Pero por otro lado, en el caso de Luis, su mujer murió y a pesar de trabajó durante 30 años, solo cotizó cuatro, por ello, ahora el hombre se ha quedado sin pensión: "Pienso que hay poca sensibilidad por parte de la administración a la hora de denegarme la orfandad de viudedad".