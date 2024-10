Un agente inmobiliario se fuga tras estafar a varias familias en Las Palmas: "Pagué 19.000 euros y a día de hoy no sé nada"

Varias familias de Las Palmas de Gran Canaria denuncian haber sido estafadas por un supuesto promotor inmobiliario. Los compradores le habrían pagado en agosto de este año el porcentaje solicitado para adquirir los pisos, y no han vuelto a saber nada de él, según dicen, está desaparecido. Está denunciado por varios presuntos delitos de estafa y falsedad documental, y la cantidad estafada podría superar los 100.000 euros.

La trama comenzaba en marzo de este año cuando salía a la venta en varios portales inmobiliarios una nueva promoción de viviendas en el barrio de Almatriche de la capital grancanaria. Se trata de un edificio que solo tiene en pie la estructura y fue adquirido por una constructora para remodelarlo en su totalidad y dividirlo en ocho pisos nuevos.

La venta la pusieron en manos de una empresa inmobiliaria en la que trabajaba el agente denunciado, que en abril se ofreció a la constructora para vender los pisos, garantizando que lo haría en pocos meses.

El presunto estafador creó una inmobiliaria llamada "Koto", que sería la responsable de las ventas: "Nos fiamos", se lamenta ahora el constructor. "Lo peor no es el tiempo perdido ni el dinero .Lo peor es que ha jugado con las familias", cuenta al diario La Provincia.

Los trabajos de remodelación tendrían que haber empezado a principios de septiembre, pero hasta la fecha no hay rastro de los obreros, tan solo la estructura de un edificio abandonado y no habitable tal y como estaba en mayo.

Pasaron semanas escribiéndole, pidiéndole datos, dinero...

Uno de los afectados, Borja Casillas, denunciaba en sus redes sociales la presunta estafa: "Hace unos meses me reuní con esta persona porque había visto en Idealista...Me ofrece un contrato de prereserva pagando 5.000 euros y en el caso de que decida finalmente no quedarme con la vivienda, pues me los devuelve", explica Borja.

El joven finalmente decidió adquirir una de las viviendas por un total de 146.000 euros: "Se pasó a la firma del contrato con la constructora. Tenía que aportar el 10% y a los 6 meses otro 10% y la reserva se me descontaría. Él en todo momento me dio seguridad y confianza".

Unos meses después, según explica Casillas, hablaron del comienzo de las obras ya que él tenía interés en hacerle seguimiento al proceso: "Después de unos meses, el 8 de agosto me escribe para decirme que iban a empezar las obras el 2 de septiembre y yo voy el 3 y no veo nada". Borja pensó que se trataba de un pequeño retraso dentro de lo normal pero cuando la constructora se puso en contacto con él, se dio cuenta de que algo no iba bien: "Al par de días se pone en contacto conmigo la constructora para ver si sabía algo de esta persona. Me comentan que llevan semanas escribiéndole, pidiéndole datos, dinero...Y que no contesta".

Borja se intentó poner en contacto con el agente inmobiliario y tampoco obtuvo respuesta: "Después de un par de semanas procedemos judicialmente, pusimos la denuncia y ahora hay que esperar a ver que pasa y a ver si tengo suerte de que llegue a buen puerto", concluye Borja. A día de hoy, Borja sigue sin tener noticias de los 19.000 euros que pagó por la reserva y el 10%, ni del promotor inmobiliario.

