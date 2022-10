Adiós a la app Radar Covid después de dos años y solo un 0,9% de los contagios detectados

El final oficial de la aplicación Radar Covid ha llegado. Aunque su final realmente llegó hace tiempo, o al menos eso es lo que dicen los usuarios. "Nunca llegué a instalarme la aplicación. No me parecía útil. Los que se la han descargado han ocupado memoria en el móvil para nada", nos cuenta Alba mientras nos enseña su teléfono móvil.

Lo cierto es que dos años después de su puesta en marcha todavía hay quien ni la conoce "no me suena, no sabía que existía una aplicación para eso" nos dice otro joven. El Gobierno dejó de actualizar la 'app', que se desarrolló para ayudar a controlar la propagación del coronavirus, hace meses. Ahora su adiós se hace oficial ya que ha desaparecido, incluso de Google Play y App Store.

Radar Covid en cifras

Entre lo que costó desarrollarla, promocionarla y mantenerla el coste de la aplicación asciende a 4,2 millones de euros. Si tenemos en cuenta que a lo largo del periodo en el que ha estado activa, algo más de dos años, ha detectado aproximadamente 121.400 positivos, el coste de cada positivo ha sido de unos 35 euros. Según datos facilitados por el Gobierno a principios de 2021, entonces llegó a acumular casi 7 millones de descargas.

¿Fracaso o desconocimiento?

Entre las posibles causas, podría estar la falta de información acerca de la aplicación como señalan algunos usuarios "yo no la conocí hasta un año después, de mi entorno no la tenía instalada casi nadie". O tal vez fue la falta de obligatoriedad lo que ha hecho que la 'app' no haya tenido éxito. Recordamos que era una herramienta totalmente voluntaria en la que el propio usuarios tenía que notificar su positivo.