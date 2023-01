Abren investigación a la aerolínea que, presuntamente, pidió que las azafatas aspirantes se desnudasen

Se abre una investigación penal para conocer qué ocurrió durante el proceso de selección de azafatas de la aerolínea kuwaití que, presuntamente, exigió a las aspirantes al puesto quedarse en ropa interior. Fiscalía todavía no ha concretado ningún delito pero fuentes fiscales apuntan que podría constituir un delito contra la integridad moral de las mujeres que concurrieron a la convocatoria.

El proceso de selección tuvo lugar el pasado 5 de noviembre en Madrid. Se ofrecía trabajo de azafatas para Kuwait Airways y las labores de selección se encargaron a la empresa Meccti que fijó la convocatoria en un hotel y todavía se puede ver en sus redes sociales.

Desde MECCTI aseguran que subcontrató a Meiservices Sarl, que habría sido la "responsable última de cómo se implantó y ejecutó" el proceso de selección. Meiservices Sarl hizo público un comunicado en el que descarga de toda responsabilidad a MECCTI y en el que afirma que "su personal no ha incurrido en ninguna conducta ilícita".

"Ni en mi peor sueño me hubiera imaginado que fuese así"

Los testimonios de las candidatas

"Ha sido muy cruel" relata una de las candidatas a Antena 3 Noticias. En todos los testimonios recogidos se transmiten las mismas sensaciones "presión, miedo" porque "tocan la parte psicológica" y seguramente las más de 60 aspirantes coincidan con Natalia en que llegaron a esa entrevista "con muchas ganas, mucha ilusión y me fui muy 'embajonada'". Para ella era su primera entrevista para un trabajo de azafata y "no sabía si esto era así en todas".

La denuncia por la que ahora Fiscalía de Madrid pide investigar a la aerolínea y a la compañía responsable del proceso de selección la interpuso CCOO. Natalia reconoce que ella no denunció porque aunque es consciente de que "esto es algo que se tiene que saber" confiesa que ha tenido "miedo de hacerlo público y que esto me pueda perjudicar".

"Me quité la camisa por completo, me quité la falda y estuvo como medio minuto mirando mi cuerpo. No sé qué buscaba"

Lo ocurrido en esa entrevista lo recuerdan perfectamente las candidatas. Al principio eran un chico y una chica pero posteriormente las llamaban de forma individual a una sala donde solo estaba la mujer. Con la "excusa" de comprobar si tenían cicatrices o tatuajes les pedía que se quitasen la ropa.

"Me quité la camisa por completo, me quité la falda y estuvo como medio minuto mirando mi cuerpo. No sé qué buscaba, no sé si tatuajes ocultos, cicatrices ... no lo sé", recuerda Natalia que añade: "Cuando acabó de mirarme el cuerpo me dijo que me acabara de vestir y me dijo que le enseñase los dientes". María asegura: "Lo sufrimos muchísimo" y es que les dolía lo que ocurría "por cada una que entraba, no solo por nosotras".

Relatan como a otras de las aspirantes las fueron descartando por "cualquier excusa". "A una chica le dijeron que estaba gorda, que tenía que perder mínimo 10 kilos si quería entrar en la aerolínea, a otra chica le dijeron que se quitase el maquillaje y cuando volvió le dijeron que era fea, que no servía para ese trabajo, a otra le dijeron que tenia vello en la cara, a otra que tenía los dientes mal...".